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樹大招風？好市多鮪魚罐頭 涉廣告不實挨告

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多旗下的科克蘭品牌的Albacore Solid White Tuna In Water被控廣告不實。取自Shutterstock
好市多旗下的科克蘭品牌的Albacore Solid White Tuna In Water被控廣告不實。取自Shutterstock

繼涉嫌出售感染寄生蟲的魚、違反牲畜福利法和監視線上客戶面臨多項指控後，好市多又再度惹上官司。這一次，出問題的是鮪魚罐頭。

據路透報導，一名聯邦法官周二駁回了好市多要求撤銷集體訴訟的請求，該訴訟指控好市多廣告不實。

該案牽涉好市多旗下的科克蘭品牌的Albacore Solid White Tuna In Water，這是一款標示有「海豚安全(dolphin safe)」的鮪魚罐頭，包裝上繪有海豚的圖案——這是許多鮪魚罐頭常見的行銷手法。一包八個裝7盎司的罐頭在好市多售價約為 15美元。

該訴訟指稱，好市多的標籤「欺騙了數百萬消費者」，因為「殘酷的現實是，這些漁獲的捕撈方式每年都會嚴重傷害和殺死數以千計的海豚和其他海洋生物。」

鮪魚罐頭上的「海豚嗨全」標籤被指「欺騙了數百萬消費者」。取自Amazon網站
鮪魚罐頭上的「海豚嗨全」標籤被指「欺騙了數百萬消費者」。取自Amazon網站

訴訟指出，好市多於2002年與鮪魚罐頭製造商Bumble Bee Foods簽約，為其科克蘭品牌生產鮪魚罐頭，而Bumble Bee在其網站上公開承認使用延繩捕魚(longline fishing)，這種捕魚方式通常會誘捕包括海豚在內的其他海洋生物上鉤。 Bumble Bee和其他廣受歡迎的鮪魚罐頭品牌，包括Chicken of the Sea和StarKist，先前都曾因其產品標籤上的「海豚安全」圖案面臨類似訴訟。

好市多的律師在法庭上辯稱，除了「海豚安全」標示不實外，賣場沒有就捕魚方式做出具體承諾，所有指控只是推測。然而，美國地區法官認為這些指控合理，可以繼續進行，並指出消費者會從好市多的標籤合理推斷該公司的產品來源符合「保護和尊重」海洋生物。

法官補充說，這些產品標示背後的真相很重要，因為消費者「絕大多數」更願意購買帶有「海豚安全」圖案的鮪魚罐頭。

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