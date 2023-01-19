好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多以商品超值優惠而聞名，但近日網路卻出現許多抱怨好市多價格上漲的貼文。取自Shutterstock

好市多 (Costco)以商品超值優惠而聞名，即使在過去一年萬物皆漲的情況下，也試圖保持價格的穩定，至少在某些商品上是如此，好讓會員滿意。好市多財務長葛蘭提(Richard Galanti)在上個月的投資者電話會議上表示，「在我們看來，民眾確實注意到了這些價格的差異。」

他說得對，民眾的確注意到了。關於抱怨好市多價格上漲的貼文最近在Reddit網站上觸目皆是，一些消費者表示，他們正在轉向更傳統的超市，以尋找更便宜的民生食品。

美食網站Eat This, Not That!檢視了好市多的商品價格，並將這些價格與紐約地區的商家進行比較。以下是消費客對好市多最不滿意的五項食品價格。

1 奶油

科克蘭品牌有機奶油。取自Shutterstock

Reddit網友指出好市多的科克蘭(Kirkland)品牌2磅裝的奶油價格，最近從8元跳升至14.99元。一名網友抱怨道，幾天前他在賣場內因為奶油的價格差點哭了。本周在紐約布魯克林好市多的科克蘭有機奶油價格為11.99元 (每磅約5.99元)，而同樣位於布魯克林的Wegmans的普通奶油價格約便宜2元，每磅3.99元；而Wegmans的有機奶油與好市多的售價相同。附近的Aldi、沃爾瑪 和全食(Whole Foods)，最便宜的奶油分別為每磅4.39元、4.48元和6.18元。

2 雞蛋

好市多一組5打裝的雞蛋。取自Shutterstock

雞蛋和牛奶等民生食品價格的上漲，同樣讓好市多的忠實會員感到憂心。一名網友說，「不可思議的是，好市多的牛奶和雞蛋比沃爾瑪的還貴。」大家都知道，雞蛋的供應受到禽流感疫情持續的影響。一位消費者抱怨說，自從感恩節以來，他就沒在住處附近的兩家商店看過雞蛋。布魯克林好市多的雞蛋供應也很緊俏，每人只能購買一組(五打)雞蛋，每組價格為14.69元，相當於每打2.94元。

目前在紐約地區很難找到比這更便宜的雞蛋了。最接近的全食，365品牌的大粒褐色雞蛋一打賣3.39美元，附近的Aldi和沃爾瑪最基本的品項每打賣4.35元和 4.56元。根據最新的消費者物價指數(CPI)調查，全美雞蛋的平均零售價為每打 3.59美元，比去年漲了109%。

3 牛奶

好市多一加侖裝牛奶。取自Shutterstock

好市多的科克蘭品牌牛奶有自己的忠實粉絲，但即使是他們也不能倖免於價格的衝擊。一名消費者在Redit網站留言說，好市多的super milk似乎可永久保存，但它比附近雜貨店貴得多。在布魯克林的好市多，一加侖牛奶售價4.15美元，只有Wegmans和Aldi賣得更便宜，分別是3.99和4.09元，沃爾瑪的售價則為4.26元。根據CPI，目前平均零售價每加侖為4.22元，比去年上漲15%。

4 培根

4磅裝好市多的科克蘭品牌培根價格曾經漲至21.99元。取自Shutterstock

一名網友表示，去年4磅裝好市多的科克蘭品牌培根價格曾漲至21.99元，後來跌至較合理的16.99元。雖然對於某些消費者來說，它仍然太貴了，但事實上科克蘭品牌培根每磅為4.25元，遠遠比全美平均價格低3元。在Eat This, Not That!調查的商店中，只有位於新澤西州Bayonne的沃爾瑪，比好市多便宜一分錢；Aldi每磅的售價是5.15元。

5 雞肉

有消費者反映，好市多的雞腿價格比一般超市的價格還高。取自Shutterstock

這裡討論的雞肉，雖不是好市多著名的低價4.99元烤雞，而是普通的生雞肉。 一名消費者表示，好市多的雞腿價格，現在比一般超市的價格還高，而且已經持續了好幾個月。本周在布魯克林好市多，散裝的科克蘭品牌去骨去皮雞腿肉，每磅為2.99元。附近的沃爾瑪，類似的包裝價格略低，每磅為2.86元，Aldi和 Wegmans的價格則稍貴，每磅3.29元。至於全食呢——每磅5.49元。