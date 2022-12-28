我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

谷歌也快撐不住？員工害怕被裁員 深感焦慮

2022最佳衣物去污劑 專家鑑定後選出這7款

記者張聲肇 / 即時報導
衣物一旦沾到污漬，需要立即以去汙劑來處理。取自pexels
衣物一旦沾到污漬，需要立即以去汙劑來處理。取自pexels

家事網站「好管家」(Good Housekeeping) 選出2022年7種最佳去污劑，其中第一名卡波納公司的「衣污刮除精」（Laundry Stain Scrubber）多年來經專家鑑定，持續被評為表現最優良的產品。

Laundry Stain Scrubber。取自Amazon網站
Laundry Stain Scrubber。取自Amazon網站

清潔實驗室（Cleaning Lab）測試了37種去污劑，「衣污刮除精」得分最高，去除口紅、染眉毛油和墨汁污點的功效特強，也是三種淡化食品的紅色添加劑最有效的產品之一。它含有不同的酵素（enzymes），可以去除蛋白質、單寧酸和油污，多數紡織品都適用。

SHOUT Advanced Grease Busting Foam。取自Ama...
SHOUT Advanced Grease Busting Foam。取自Amazon網站

第二名的「蕭特高級油污去除泡沫」（SHOUT Advanced Grease Busting Foam）使用最方便，對著油污點噴上去，放個5分鐘後開始洗，冷水溫水裡對油漬、唇膏、肉醬的痕跡去除功能，高於其他測試產品，難怪三年前獲得第一屆「清潔獎。」

Shout Advanced Ultra Gel Brush。取自Amazon網...
Shout Advanced Ultra Gel Brush。取自Amazon網站

「蕭特高級刷污精」（Shout Advanced Ultra Gel Brush）是蕭特系列產品中，另一獲得Good Housekeeping專家組青睞的去污聖品，測試的20種污點斑痕，它能完全清除14種，包括蠟筆、墨水、紅酒、草痕，清除嬰兒嘔吐痕也是它的專長，另一特點是，泡過刷污精的衣服，放了七天再洗都還有效。

Shout Wipe & Go Instant Stain Remover。取自...
Shout Wipe & Go Instant Stain Remover。取自Amazon網站

蕭特另一管用的去污王是「擦好就走」（Shout Wipe & Go Instant Stain Remover）單片包裝擦紙，出門在外，不論被番茄醬或咖啡沾到衣服，或白球鞋不慎刮到痕跡，從皮包或辦公室抽屜拿出來一擦，問題就解決了。

Tide-To-Go Instant Stain Removing Pens。取...
Tide-To-Go Instant Stain Removing Pens。取自Amazon網站

汰漬隨身去污筆（Tide-To-Go Instant Stain Removing Pens）自2006年問世以來，一直都是令人驚豔的小玩意兒。它小到再小的手提包都放得下，卻溫柔到絲織品上的咖啡、沾醬、紅酒污點都能順利去除。

Wine Away。取自Amazon網站
Wine Away。取自Amazon網站

若要專門清除紅酒污痕，用「酒擦掉」（Wine Away）噴劑絕對錯不了。它不但對付紅酒的斑點有效，食物的紅色添加劑、咖啡、葡萄汁、可樂造成的污點它也很有辦法。噴到地毯或任何紡織品上，洗乾淨後，不會傷害地毯和衣服。

Stain Solution。取自Amazon網站
Stain Solution。取自Amazon網站

洗衣娘公司（The Laundress）的「污點溶液」（Stain Solution）是高度濃縮的去污高手，只要幾滴，不論新污舊痕都難逃它的「溶解」力。

咖啡 蛋白質

上一則

全球10大風景最美火車之一 明春紐約直達蒙特婁

下一則

人體必需礦物質鋅 可從這4種保健食品補充

延伸閱讀

河南推釋讀甲骨文 認出1字獎勵10萬人民幣

河南推釋讀甲骨文 認出1字獎勵10萬人民幣
社安金標準過時 殘障福利審批不公

社安金標準過時 殘障福利審批不公
專家教你控制假期債務 快樂過節不超支

專家教你控制假期債務 快樂過節不超支
專家：兩年抗疫證實 打疫苗最佳保護

專家：兩年抗疫證實 打疫苗最佳保護

熱門新聞

標題「Not so cat-like reflexes」，攝影師Jennifer Hadley(USA)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022-12-19 10:13
打算送禮物給給吃貨好友，不妨到好市多逛逛，尋找最棒的美味。Getty Images

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

2022-12-21 10:48
報稅季即將來臨，了解2023年報稅的新變化，對新的一年家庭預算和退休計畫存錢很重要。取自pexels

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

2022-12-23 10:47
聯邦醫療保險(Medicare)為全國6400萬老年人提供可負擔健保，但Medicare並非承保所有醫療服務。張浩正 / 攝影

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

2022-12-22 10:48
存放雞蛋，正確的放法是尖端朝下，這點很少人注意。取自pexels

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

2022-12-27 09:48
冰雪天開車，出發前檢查一下10項緊急必備物，備齊即可安心上路。Getty Images

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

2022-12-22 10:25

超人氣

更多 >
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒
把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產
挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利

挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利
對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進