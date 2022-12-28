2022最佳衣物去污劑 專家鑑定後選出這7款
家事網站「好管家」(Good Housekeeping) 選出2022年7種最佳去污劑，其中第一名卡波納公司的「衣污刮除精」（Laundry Stain Scrubber）多年來經專家鑑定，持續被評為表現最優良的產品。
清潔實驗室（Cleaning Lab）測試了37種去污劑，「衣污刮除精」得分最高，去除口紅、染眉毛油和墨汁污點的功效特強，也是三種淡化食品的紅色添加劑最有效的產品之一。它含有不同的酵素（enzymes），可以去除蛋白質、單寧酸和油污，多數紡織品都適用。
第二名的「蕭特高級油污去除泡沫」（SHOUT Advanced Grease Busting Foam）使用最方便，對著油污點噴上去，放個5分鐘後開始洗，冷水溫水裡對油漬、唇膏、肉醬的痕跡去除功能，高於其他測試產品，難怪三年前獲得第一屆「清潔獎。」
「蕭特高級刷污精」（Shout Advanced Ultra Gel Brush）是蕭特系列產品中，另一獲得Good Housekeeping專家組青睞的去污聖品，測試的20種污點斑痕，它能完全清除14種，包括蠟筆、墨水、紅酒、草痕，清除嬰兒嘔吐痕也是它的專長，另一特點是，泡過刷污精的衣服，放了七天再洗都還有效。
蕭特另一管用的去污王是「擦好就走」（Shout Wipe & Go Instant Stain Remover）單片包裝擦紙，出門在外，不論被番茄醬或咖啡沾到衣服，或白球鞋不慎刮到痕跡，從皮包或辦公室抽屜拿出來一擦，問題就解決了。
汰漬隨身去污筆（Tide-To-Go Instant Stain Removing Pens）自2006年問世以來，一直都是令人驚豔的小玩意兒。它小到再小的手提包都放得下，卻溫柔到絲織品上的咖啡、沾醬、紅酒污點都能順利去除。
若要專門清除紅酒污痕，用「酒擦掉」（Wine Away）噴劑絕對錯不了。它不但對付紅酒的斑點有效，食物的紅色添加劑、咖啡、葡萄汁、可樂造成的污點它也很有辦法。噴到地毯或任何紡織品上，洗乾淨後，不會傷害地毯和衣服。
洗衣娘公司（The Laundress）的「污點溶液」（Stain Solution）是高度濃縮的去污高手，只要幾滴，不論新污舊痕都難逃它的「溶解」力。
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