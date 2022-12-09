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老是手腳冰冷？這幾款加熱重力毯溫暖你一整個冬天

記者顏伶如／即時報導
非常怕冷的人冬季可考慮選購加熱重力毯(Heated Weighted Blankets)。取自Pexels
非常怕冷的人冬季可考慮選購加熱重力毯(Heated Weighted Blankets)。取自Pexels

對於非常怕冷的民眾來說，加熱重力毯(Heated Weighted Blankets)是冬季值得考慮的不錯選擇。

亞馬遜(Amazon)Pure Enrichment二合一原版加熱重力毯單價119.99元，毯子重量13磅，以羊羔絨(micromink)與毛絨(sherpa)製成，在亞馬遜網站獲得5顆星評價。其中一名消費者在評價欄留言寫道：「剛開始對這款毯子頗為懷疑，但它的重量、不同溫度設定以及令人驚喜的超柔軟觸感，讓我完全改觀。我非常喜歡這款毯子，如今對於就寢充滿期待。」

＊亞馬遜網站Wemore二合一成年人專用電熱重力毯售價94.89元，10種不同溫度設定從華氏86度到華氏122度供使用者選擇，不管住在多冷的公寓裡，還是可以靠著毯子保暖。這款重力毯重量15磅，開啟10小時之後有自動斷電的計時功能。在類似商品當中，這款加熱重力毯單價不到100元，相對實惠。

＊亞馬遜網站的60吋X90吋成年人專用雙面電熱重力毯售價149.99元，重量有15磅，電毯加熱時有三種強弱不同的溫度設定，還可選擇4小時到8小時之後自動斷電的計時功能。

＊ Hammacher Schlemmer零售網站單價129.95元的超柔軟羊羔絨加熱重力毯附有毛絨襯裡，重量有13磅，電毯有強弱不同的四種設定，溫度從華氏90度到華氏105度之間。網站商品介紹寫道，這款毛毯有重量壓力與讓人舒緩的電熱效果，可以讓身體放鬆，睡得更安穩。

＊亞馬遜網站GOQOTOMO二合一電熱重力毯價格99.99元，有12種溫度設定及8種時間設定。一名消費者在評價欄寫道，如果睡覺時經常被另一半冰冷的腳碰到，可以選擇這款毯子保暖。

亞馬遜 Amazon

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