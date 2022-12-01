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6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

記者顏伶如 / 即時報導
同樣走會員制路線的山姆俱樂部(Sam's Club)與好市多(Costco)口碑都不錯。取自推特@Sam's Club
同樣走會員制路線的山姆俱樂部(Sam's Club)與好市多(Costco)口碑都不錯。取自推特@Sam's Club

同樣走會員制路線的山姆俱樂部(Sam's Club)與好市多(Costco)口碑都不錯，但某些消費者或許發現更喜歡山姆俱樂部，原因包括：

＊分店更多

山姆俱樂部在美國擁有將近600家分店，好市多則有572家分店。某些較為偏遠的地區，距離民眾最近的量販店就是山姆俱樂部。

＊會員費用較便宜

山姆俱樂部普通會員費用每年50元，高級(Plus)會員費用每年110元，附加會員費用為45元。好市多金星(Gold Star)會員年費為60元，黑鑽卡(Executive)會員年費120元。如果不比較會員福利，單以年費價格計算，家中兒女上大學之後如果要申請量販店會員卡，山姆俱樂部花費較低。

＊品牌商品較多

好市多自營品牌「科克蘭」(Kirkland)有許多物美價廉的商品，但山姆俱樂部則有較多品牌商品，消費者可以迅速找到想要購買的物品。

＊提供路邊取貨服務

會員可以透過手機應用程式在山姆俱樂部網站下單，然後驅車前往路邊取貨(curbside pickup)。如此一來的好處在於，可以省去進入店裡的麻煩，省時省力，還能避開衝動購物的誘惑，例如一時興起買了一大盒糕點。2021年間，業界消息曾經傳出，好市多有意跟進提供路邊取貨服務，不過後來在某些分店展開實測後，好市多企業總部決定取消計畫。

＊可以透過手機直接「掃瞄購」

山姆俱樂部讓會員「掃瞄購」(Scan and Go)，只要在店裡用手機透過應用程式掃瞄商品條碼，並且直接透過應用程式結帳，離開時只須向電員出示數位收據即可。相較之下，好市多結帳櫃台經常大排長龍，尤其年節來臨前夕。

＊較不擁擠

「科克蘭」商品受到許多好市多會員喜愛，好市多員工福利頗佳，獲得消費者高度肯定。不過，好市多停車場常常一位難求，店內人山人海，排隊等待結帳頗為耗時，則是缺點。山姆俱樂部人潮通常不像好市多那般踴躍，購物氛圍可能是某些消費者比較自在的選擇

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