購買高里程二手車 一定要注意的5件事

近年製造的汽車多半配備現代動力系統並採用先進技術，保養得當至少可行駛20萬哩。取自Shutterstock

二手車 市場近幾年來很瘋狂，如今二手車價格仍續漲，但價格和需求似乎略見下降，想買二手車的人可開始收集資訊，評估車子里程與合理價格。

據消費者市調機構 J.D. Power調查，近年製造的汽車 多半配備現代動力系統並採用先進技術，保養得當至少可行駛20萬哩，假如購買已行駛10萬哩的二手車、每年約行駛 1萬至1萬2000 哩，約可再使用8到10年。

行駛里程一旦超過 10萬哩得加倍仔細檢查，某些零件在這個關鍵點開始磨損，新車上路最初幾年若欠缺定期維護可能在這個時候出現重大問題、衍生巨額成本。

保養是否到位至為重要，即使行駛15萬哩，只要謹慎駕駛和精心保養，車況可能比行駛10萬哩卻一再錯過保養里程時間點的汽車「更青春」。購買高里程二手車該注意什麼？

重點一：定期服務紀錄

多數車輛需要定期更換機油，約行駛1萬至1萬5000哩、或每年一次；定期服務和零件檢查的具體作法因品牌和型號而異。買二手車時最好查看車輛接受定期服務的紀錄以確保獲得充份保養；此外，也該了解曾歷經多少車主。

重點二：主要維修史

汽車零件需要保養維修。發動機配氣系統需要的正時皮帶(timing belts)約行駛6萬至10萬哩時須更換，剎車片更換時機是3萬至7萬哩、煞車盤是12萬哩。如果定期保養，變速箱起碼可行駛15萬哩。

重點三：汽車所在地和駕駛紀錄

車子因鹽和沙子而生鏽、因冬季天寒而磨損，都可能比位於溫和天氣下的汽車需要更多維護；長時間停放不開的車輛也比可能經常駕駛的車輛狀況差。此外，也要查看車輛的事故紀錄(可查 VIN 檢查或 CARFAX 報告)。

重點四：製造廠牌和型號

多數現代化車輛使用期很長，但高里程汽車的品牌、型號和年份都會影響使用壽命，要據以了解維護趨勢、召回和駕駛員回饋。 電動車 務必要檢查電池和電氣系統。

重點五：保修範圍

原廠保修通常不會超過10萬哩，過了10萬哩，可透過第三方對高里程車輛進行保修，成本不低。