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到一元店Dollar Tree挖寶 準備過冬實惠用品

編譯周芳苑／即時報導
冬天腳步近，可到全美廉價雜貨連鎖店美元樹(Dollar Tree)添購經濟實惠的過冬用品。記者韓傑 / 攝影
冬天腳步近，可到全美廉價雜貨連鎖店美元樹(Dollar Tree)添購經濟實惠的過冬用品。記者韓傑 / 攝影

廉價雜貨店盡是只要1美元左右的派對或清潔用品，除了這些，另有不少驚喜，季節性商品的涵蓋面出乎意料之外。

冬天正悄然到來，寒冷甚至危險的天氣近在眼前，可到全美廉價雜貨連鎖店美元樹(Dollar Tree)添購經濟實惠的過冬用品，讓冬季更舒適、享用更多美味食品，也及早為年底假期做好準備。以下商品值得推薦：

兒童手套。美元樹的可愛圖案冬季連指手套每雙僅需 1.25 美元，丟三落四的孩子們就算不小心弄丟也不覺得可惜。

置物箱。除非住豪宅，否則恐怕沒有足夠衣櫥裝下一年四季的衣服，需要置物箱存放非當季衣物，在美元樹可買到1.25美元置物箱，入冬之際可多買幾個，既可存放夏裝，也可收納夏季園藝設備，還可放乾貨和食物並擺到車庫裡，避免惡劣天氣下外出購物。

烤箱手套。如果您忙於烤麵包或下廚，可選購全新的烤箱手套，美元樹有許多可愛寵物圖樣的手套便宜又實用。

聖誕假期飾品。在美元樹，只要花32.5美元就可買到有62件飾品的聖誕裝飾套件「鵝卵石角落聖誕村 (Cobblestone Corners Christmas Village)，有塑料和樹脂材質的可愛房屋、樹木、柵欄、人物等等，很容易安裝在壁爐架、桌面或門廊上，價格之低令人難以置信。

聖誕襪。從傳統紅色到有趣的雪花、鬍鬚侏儒、繽紛動物圖樣應有盡有，單價只要1.25 美元。

湯杯。寒冬裡喝熱湯是一大享受，需要堅固的湯容器盛放；美元樹三色大湯杯有手柄，可輕易與任何餐具搭配。

罐裝湯。美元樹提供各式罐裝湯，例如雞肉湯Healthy Choice Chicken With Rice Soup，康寶(Campbell)的濃縮番茄湯Campbell's Condensed Tomato Soup，15 盎司罐裝只賣 1.25 美元。

麵包盤。秋冬是南瓜麵包、薑餅、西葫蘆麵包旺季，需要很多麵包盤，美元樹產品單價僅 1.25 美元，。

電池蠟燭。冬季風暴來襲可能停電，事先準備 4 吋電池 LED 蠟燭有備無患，也可為節日營造溫和氛圍。

風暴

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