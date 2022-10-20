帶著貓咪趴趴走 這8款後背包讓牠舒適又安全

越來越多人把貓咪或寵物帶著去旅行、或從事戶外活動，時尚、透氣的後背包成為新的選擇。取自pexels

家有貓咪的民眾要帶牠出門時，通常習慣用一個提袋揹在肩上，或是拿個提籃拎在手上。隨著把貓咪帶去旅行、或從事戶外活動的人越來越多，一個設計時尚 、透明材質、像個泡泡的後背包成為許多人的新選擇。

獸醫與動物行為專家Paola Cuevas表示，貓咪後背包是家有喵星人的好工具，除了方便帶著貓咪出門之外，也給貓咪一個充滿安全感的空間。以下是Woman’s Day網站挑選出的8款實用的貓咪後背包，提供讀者參考。

Expandable貓咪後背包。取自亞馬遜網站

1. Expandable Cat Backpack Carrier $49.99

這款由牛津布製成的後背包，既防水、透氣、不怕貓咪磨爪，有多重功能又耐用。背包放下時，後面還可以延展，給貓咪更大的空間。拉鍊開啟，進出方便，不用時可以折疊起來，便於攜帶。背包底部堅固、配上軟墊，讓貓咪舒適又安全。4個通風孔，讓貓咪有足夠的光線與空氣。





寵物泡泡後背包。取自亞馬遜網站

2. Pet Bubble Backpack $37.99

這款貓咪後背包紅遍各社群媒體 ，前方全部採用透明材質，讓貓咪有絕佳的視野。後方有可延伸的帳篷 (在背包放下時使用)，給貓咪更大的活動空間，以及觀察四周環境。





創意旅行者後背包。取自亞馬遜網站

3. Innovative Traveler Backpack $24.99

可呼吸的PVC網狀設計，這款後背包讓主人在走路時，貓咪可以有很好的視野。底部有活動的襯墊，讓清潔背包時更簡單。有多個出入口，方便貓咪進出。









通風寵物後背包袋。取自亞馬遜網站

4. Ventilated Pet Backpack Carrier $69.99

這款貓咪後背包與眾不同之處在於裝有使用電池的風扇，除了風扇可以讓內部空氣流通外，背包上還設有幾個通風孔。側邊口袋可以裝貓咪的點心，透明的窗戶也給貓咪充足的光線。





豪華寵物後背包。取自亞馬遜網站

5. Deluxe Pet Carrier Backpack $39.99

如果希望貓咪後背包看起來像一般的後背包，這款透氣、使用高級聚酯纖維材質的貓咪後背包是個不錯的選擇。前方有拉鍊口袋、側邊還有以鬆緊帶束口的小袋，並附了一個可折疊的碗，可讓寵物隨時補充水分。





可折疊貓咪後背包袋。取自亞馬遜網站

6. Foldable Cat Backpack Carrier $38.99

這個後背包是推薦名單上最輕的一款，有4個通氣孔，背包上方的通氣孔附有拉鍊，讓貓咪偶爾可以探出頭，但要注意不要讓貓咪從背包內跳出去。上方通氣孔同時附有捲放的遮陽布，天氣好時可讓貓咪曬曬太陽。這款後背包最讓Woman’s Day網站編輯推薦的地方是，拉鍊可以鎖住，讓寵物不會從裡面跑出去。

透明泡泡貓咪後背包袋。取自亞馬遜網站

7. Clear Bubble Cat Backpack Carrier $42.99

這款貓咪後背包曾經贏得最佳設計獎，適合幼貓和體型較小的貓咪，透明的塑膠材質，讓貓咪的視野不會受到遮蔽。多個通氣孔，也讓貓咪更有安全感。側邊口袋提供了儲存空間，底部的軟墊也讓貓咪更舒適。





雙層寵物後背包袋。取自亞馬遜網站

8. Double-Compartment Pet Carrier Backpack for 2 Cats $67.99

家有兩隻貓咪的人，會喜歡這款後背包，適合攜帶兩隻體重各低於12磅的貓咪。上下空間可各自分開使用，5個網狀透氣窗和6個通氣孔，讓貓咪安全又舒適。側邊的兩個口袋，可以裝貓咪的水盆、點心和玩具。