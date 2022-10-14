這款目標百貨的床尾椅 讓臥室質感立馬升級

在臥室裡放一張床尾椅，可以讓空間的整體質感升級。取自Target網站

一般人在布置臥室時，會考 慮到買床頭板、床頭櫃、地毯等，很少會想到加個床尾椅，甚至不知道它是做甚麼用的？有人說，床尾椅是為進入房間的訪客，如親友、長輩等設計的，因為在講究禮節的古代歐洲，直接坐在主人床上是非常不禮貌的行為。現在床尾椅的功用，一來可以放置床罩，或是更換的睡衣、外出服；二來歐美人多半穿鞋進入室內，床尾椅也適合用來坐著穿脫鞋襪。

這款被生活網站PopSugar推薦的原木床尾椅，以簡約的風格、流線型的外觀，獲得編輯們的好評。名為Upholstered Natural Wood Accent Bench Oatmeal的這款床尾椅，設計時尚 又舒適，在目標百貨 網站的售價為200元。

淺色的原木搭配米白色椅墊，讓這款床尾椅可搭配任何床組和臥室空間，甚至放在臥室之外的其他空間，也絲毫沒有違和感。

有消費者表示，這款床尾椅買回家後發現和床搭配起來有點小。PopSugar網站編輯建議，添購任何家具前，先量好空間、原有家具的大小；這款床尾椅比較適合搭配Queen-size的床。

在臥室裡放一張床尾椅，確實在視覺上有一定的吸睛效果，也可以讓空間的整體質感升級。