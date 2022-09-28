這5款高性價比加濕器 亞馬遜網站正在打折

(合成圖，取自亞馬遜網站)

秋冬季節來臨，皮膚容易感覺乾燥，乍暖還寒的天氣也是容易罹患感冒、流感 的時候，一台加濕器可以讓呼吸更舒服，是秋冬家居必備好物。

除了讓皮膚保溼，加濕器也可以讓肺部感覺更健康，有些人認為加濕器甚至讓他們遠離某些疾病。加濕器操作簡單，只要不斷加水即可，有些功能更好的加濕器，甚至可以噴出溫暖的濕氣、可智能操控或增加芳香療法的功能。

加濕器價格高低不一，以下這幾款消費者評價頗高的加濕器，亞馬遜 網站正在打折，有需要的話不妨做為參考。

1.Cool-Mist Humidifier $23.99

這款中型的加濕器很適合小空間或臥室，價格也很親民，可以多買幾台放在家中不同角落。有三種不同濕度可供調整，操作時安靜無聲，不會打擾到睡眠。

2.Small Humidifier $15.29

這款迷你型加濕器，很適合放在床頭櫃或書桌上，可持續12小時運轉，並有五種可愛的顏色可供選擇。加濕器還安裝有LED夜燈，有兩種模式可切換，適合個人特殊的睡眠喜好。

3.Smart Cool-Mist Humidifier for Bedroom $48.99

喜歡智能裝置的人，這款高科技加濕器應可投其所好。圓潤、簡約的外型，可容納3公升水，可在手機 下載app來遙控開或關、並且設定濕度和時間。

4.4L Cool Mist Humidifier $29.99

這款加濕器體型稍大，方便清潔、加水，可供325平方英尺大的房間使用，加一次水可以維持24小時。同時也可以在水中加入芳療用的精油，並有刻度可手動調整濕度。

5.4-Liter Top-Fill Humidifier $33.99

這款加濕器可以持續運轉40小時，才需要再補充水，適合需要全天候使用加濕器的人。更棒的是，運轉起來安靜無聲，水霧適中，不致讓房間內的牆壁或家具表面潮濕。