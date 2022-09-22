這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

好市多有7項商品和服務，許多民眾可能不知道。Getty Images

好市多 以擁有價廉物美商品獲得消費者青睞，許多民眾除了前往採買食物、生活日用品外，可能沒想到還有7項商品和服務，好市多竟然也有。

好市多透過異業合作的保險公司，也販售保險。Getty Images

好市多會員應該沒想到零售業巨人也涉足保險業，好市多透過異業合作的保險公司，也販售包括人壽險、寵物險與房屋保險。

好市多的行動專案，會員可以多樣化地選擇購買新車或二手車。Getty Images

2.新車及二手車

透過好市多的行動專案 (Auto Program)，會員可以多樣化地選擇購買新車或二手車，甚至還有露營車。好市多與可信賴的車商合作，以較優惠價格提供給會員，省去親自到現場選購。購車之後，好市多的零件與保養服務都有折扣優惠。根據好市多網站，過去五年來，共有500萬名會員滿意這項服務。

透過「好市多旅遊」，會員可以享受獨家的套裝行程。Getty Images

3.旅遊行 程

透過「好市多旅遊」，會員可以享受獨家的套裝行程，這些都是透過好市多有經驗的旅遊部門員工所嚴選的，讓會員可以享有較優惠的價格。好市多旅遊行程涵蓋世界級熱門景點、旅館和郵輪。

不論是配鏡或是驗光服務，「好市多眼鏡」都可以提供服務。取自Shutterstock

4.眼鏡及隱形鏡片

不論是換新眼鏡或是驗光服務，「好市多眼鏡」和有經驗的專業人員都可以提供服務。「好市多眼鏡」有各種度數的隱形鏡片和設計師品牌的眼鏡

可供選擇，太陽眼鏡、多焦眼鏡也找得到，甚至好市多自家品牌Kirkland也生產鏡片，提供會員更多選擇。

好市多的家用設備安裝服務範圍廣泛，從百葉窗、發電機到地毯等。Getty Images

5.家用設備安裝服務

家中有些新的設備可以自己安裝，有些則需要專業人員協助。好市多的會員可以鬆一口氣了，好市多的家用設備安裝服務範圍廣泛，從百葉窗、發電機到地毯等，會員如在好市多購買這些商品，可以確認是否有這項獨一無二的服務。

許多種類的印刷品，都可以在好市多完成印製。Getty Images

6.傳單、手冊和其他印刷品

舉辦車庫拍賣需要發宣傳單嗎？發展副業需要新的名片嗎？讓人意外的是，這些印刷品，甚至其他種類的印刷品，都可以在好市多完成印製。

好市多照片中心提供洗照片、相簿及製作月曆等服務。取自Shutterstock

7.個人相簿

多數人現在所拍的照片幾乎都存放在檔案與手機裡，將照片洗出來是歡度假期最好的禮物，也是讓自己及家人、朋友喚起美好回憶的最佳方式。好市多照片中心提供洗照片、相簿及製作月曆等服務。