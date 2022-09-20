5類Dollar Tree商品 可以讓生活更有質感

在Dollar Tree可以用低廉的價格，買到更經濟實惠的商品。Getty Images

雖然Dollar Tree大多數產品已從1元漲價至1.25元，但是談到讓生活更有質感些，則Dollar Tree依然可以在低廉的成本下，買到更經濟實惠的商品；理財網站GOBankingRates就整理出五類可在Dollar Tree買到，1.25元就能豐富家庭環境的產品。

第一類是「杯子」，Dollar Tree貨架上的杯子種類眾多，從保冷杯、鋼杯到塑膠杯都有；其中最有質感的可能是玻璃杯，種類同樣繁多，適用於紅酒、香檳等各有不同，還有如適用雞尾酒的瑪格麗特酒杯或高腳杯，小至用於填塞蛋糕、布丁的點心杯，到巨大的咖啡 壺等；不論是裝什麼飲料，都能以1.25元的代價增加質感。

第二類是「餐底盤」，在中價位以上餐廳常見，盛放食物的餐盤底下襯著一塊板狀或盤狀墊飾；但其實讓在家中吃飯時增添餐桌質感，特殊場合時尤其適合的餐底盤，在Dollar Tree同樣也能以1.25元買到，而且種類同樣繁多，顏色從銀色、玫瑰金色到格子狀都有，材質也有木質、石質，或是防小孩子摔破的塑膠質等。

第三類是「卡片」，儘管是資訊時代，但不論是感謝函或慰問信，還是生日、結婚等歡慶場合的賀卡，或是周年紀念卡，手寫的信件、卡片依然更讓收受者感到悲歡離合的情緒湧動；而在Dollar Tree，這類卡片通常不到1元，或是1.25元就有一包，普遍也比其他零售商 實惠得多。

第四類是「花瓶」，Dollar Tree的多種花瓶，涵蓋波浪狀、燒瓶狀、碗狀、類生態系統的球狀都有，依不同種類的鮮花或乾燥花搭配，可以擺脫傳統而無新意的花瓶形狀。

第五類是「收納物」，收納物本身就是整理家中雜物，將它們擺放整齊或條理收納的最大助力；而在Dollar Tree，不論是各式收納袋，還是掛勾、架子、抽屜盒、多種不同顏色及花紋裝飾的收納櫃等，讓各種東西不但能有效收拾，還能賞心悅目。