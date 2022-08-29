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每天早上都爬不起來？這款日出鬧鐘可以幫你

世界新聞網 / 周靜芝即時報導
每天早晨鬧鐘響了，但還是爬不起來的大有人在，藉著起床燈可以改善這個毛病。取自Philips網站
每天早晨鬧鐘響了，但還是爬不起來的大有人在，藉著起床燈可以改善這個毛病。取自Philips網站

每天早晨鬧鐘響了，但還是爬不起來的大有人在，每個人賴床的原因可能不一樣，除了身心健康出現問題之外，需要找醫師診治之外，多數人只要藉著一些方法就可以克服這個毛病。睡眠專家Bill Fish表示，自古以來人類都是日出即起、日落即眠，不像現代人有不同的工作時段。

研究睡眠的專家對起床時的光線經過長時間的測試，他們讓房間光線在人們預定起床的前半小時亮起來，並加上一點客製化的誘人聲音，這就是專家推薦、也是Bill Fish每天在用的飛利浦起床燈 (Philips Wake-Up Light)

飛利浦起床燈操作簡單，只需要選定自己所需要的起床時間即可。根據飛利浦表示，90%的消費者反映，在使用這款起床燈時，可以很自然地醒過來。和傳統鬧鐘不一樣的是，Fish說，飛利浦起床燈更倚靠人們的直覺和體內的睡眠設定。

Fish自己也使用這款起床燈，他表示早晨起床後感覺更清醒，最棒的是，沒有冗長的使用說明。他說，因為操作簡單，使用一天就習慣了，「甚至在醒來的一個小時內，就急著展開新的一天。」

為適合每個人的需要，飛利浦起床燈有10種光線亮度的設定，還可以設定變暗成日落模式，幫助你早點進入夢鄉。當然，還有小睡模式，只要用手輕觸燈，就可以再多睡上9分鐘，另外，使用這款起床燈也有助於戒掉睡前在床上滑手機的不良習慣。

Fish說，睡眠專家們反覆鼓吹一件事—睡前不要使用手機，但人們總是能找到在床上使用手機的理由，例如要用來設定鬧鐘，「現在有了這款起床燈，可以把手機完全請出你的臥室」。

目前在亞馬遜網站上，有8000名消費者對這款商品說讚，得到平均4.4的評價。一位消費者留言說，「在購買前我花了幾個星期做研究，畢竟這比一般鬧鐘貴。我早上經常爬不起來，冬天尤其嚴重，因為太陽還沒出來而鬧鐘卻響了。起初我以為這個產品只是安慰劑效應，但在借給朋友幾個星期後，我可以感覺到醒來後的差異，整個人變得有些昏昏沉沉的。」

另一位消費者說，「這是個令人驚喜的發現！我住在半地下室，房間的光線不是很充足。起床燈對我絕對有幫助，尤其我是夜貓子，它讓我在早晨醒來，少了一些掙扎，高度推薦給和我一樣晚睡晚起的人。」

「我再也不用iPhone當鬧鐘了」，一位熱情的消費者回應道，「我戴眼罩睡覺，通常上午10點醒來，起床燈完美地解決晚起、沒有愉悅清晨陽光的問題。這款燈同時可以彌補房間白天日照不足的缺點，聲音的選擇也能滿足不同品味人們的需求，而且非常好操作！」

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