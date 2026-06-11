在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

無論是老牌復古冰淇淋店，還是現代冰淇淋店，店內都散發著令人難以抗拒的氣息。Image by kytrangho from Pixabay

無論是老牌復古冰淇淋店，還是現代冰淇淋店，店內都散發著令人難以抗拒的氣息；巨大的冰淇淋桶和金屬冰淇淋勺，加上琳瑯滿目的口味和配料，讓人目不暇給；空氣中則是瀰漫著焦糖、新鮮乳製品和香草的淡淡甜香，還有自製華夫餅筒散發出的溫暖氣息。

如果那些令人懷念的香味消失了，取而代之的是某種極其難聞的氣味呢？那足以讓懷舊之情消失，敲響醒鐘。內華達大學拉斯維加斯分校的流行病學副教授拉布斯(Brian Labu)解釋，為什麼我們應該要對淇淋店裡的氣味應該引起警惕。

「異味表明某個地方存在需要解決的問題，但顯然還沒有解決，」拉布斯指出，「這原因有許多種，從食物變質腐爛、死老鼠到下水道系統故障都有可能。隨著冰淇淋店的經營模式越複雜，可能出錯的地方就越多。一家只賣冰淇淋蛋筒的店和一家同時提供全套餐飲的店肯定截然不同。」

如果你聞到硫磺味，那情況就不一樣了； 「硫磺味通常來自下水道氣體，表明管道系統存在問題，」拉布斯解釋，「問題可能很簡單，例如排水管堵塞或隔油池需要清理，但也可能是更嚴重、維修費用更高的問題。」

冰淇淋是深受大眾熱愛的美食，挑選冰淇淋的樂趣和層層疊疊的配料更是令人著迷；但現實生活中總會有一些問題，破壞這些美好的回憶；有些問題無關緊要，但有些卻令人難以忽視。難聞的氣味無疑就是其中之一，拉布斯指出，若冰淇淋店出現以下幾種危險信號，他會連餐都不點就毫不猶豫離開。

「氣味對我來說很重要，」拉布斯指出，「如果一個地方味道不好，我就會去別的地方。冰淇淋店應該聞起來香甜的，這是它的魅力所在。我喜歡空氣中瀰漫的香草味。如果味道不好，我就會去別的地方。」但他同時也指出，還有其他一些表明情況不對勁，不容忽視的跡象。

「我也會查看餐廳的評價，」拉布斯表示，「如果評價不好，那就說明檢查員發現了一些需要整改的問題。雖然這些問題還不至於嚴重到需要關門，但在那裡用餐會增加生病的風險。」他進一步解釋說，如果在檢查員檢查期間，也就是餐廳老闆或員工表現得最好的時候，就發現了很多問題，「那我則會擔心檢查員離開後他們會做什麼」。