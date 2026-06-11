我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普揚言今晚猛烈打擊伊朗 未來不排除奪取哈格島

曾遭阿拉伯石油禁運 美石油出口如今稱霸全球

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
無論是老牌復古冰淇淋店，還是現代冰淇淋店，店內都散發著令人難以抗拒的氣息。Ima...
無論是老牌復古冰淇淋店，還是現代冰淇淋店，店內都散發著令人難以抗拒的氣息。Image by kytrangho from Pixabay

無論是老牌復古冰淇淋店，還是現代冰淇淋店，店內都散發著令人難以抗拒的氣息；巨大的冰淇淋桶和金屬冰淇淋勺，加上琳瑯滿目的口味和配料，讓人目不暇給；空氣中則是瀰漫著焦糖、新鮮乳製品和香草的淡淡甜香，還有自製華夫餅筒散發出的溫暖氣息。

如果那些令人懷念的香味消失了，取而代之的是某種極其難聞的氣味呢？那足以讓懷舊之情消失，敲響醒鐘。內華達大學拉斯維加斯分校的流行病學副教授拉布斯(Brian Labu)解釋，為什麼我們應該要對淇淋店裡的氣味應該引起警惕。

「異味表明某個地方存在需要解決的問題，但顯然還沒有解決，」拉布斯指出，「這原因有許多種，從食物變質腐爛、死老鼠到下水道系統故障都有可能。隨著冰淇淋店的經營模式越複雜，可能出錯的地方就越多。一家只賣冰淇淋蛋筒的店和一家同時提供全套餐飲的店肯定截然不同。」

如果你聞到硫磺味，那情況就不一樣了； 「硫磺味通常來自下水道氣體，表明管道系統存在問題，」拉布斯解釋，「問題可能很簡單，例如排水管堵塞或隔油池需要清理，但也可能是更嚴重、維修費用更高的問題。」

冰淇淋是深受大眾熱愛的美食，挑選冰淇淋的樂趣和層層疊疊的配料更是令人著迷；但現實生活中總會有一些問題，破壞這些美好的回憶；有些問題無關緊要，但有些卻令人難以忽視。難聞的氣味無疑就是其中之一，拉布斯指出，若冰淇淋店出現以下幾種危險信號，他會連餐都不點就毫不猶豫離開。

「氣味對我來說很重要，」拉布斯指出，「如果一個地方味道不好，我就會去別的地方。冰淇淋店應該聞起來香甜的，這是它的魅力所在。我喜歡空氣中瀰漫的香草味。如果味道不好，我就會去別的地方。」但他同時也指出，還有其他一些表明情況不對勁，不容忽視的跡象。

「我也會查看餐廳的評價，」拉布斯表示，「如果評價不好，那就說明檢查員發現了一些需要整改的問題。雖然這些問題還不至於嚴重到需要關門，但在那裡用餐會增加生病的風險。」他進一步解釋說，如果在檢查員檢查期間，也就是餐廳老闆或員工表現得最好的時候，就發現了很多問題，「那我則會擔心檢查員離開後他們會做什麼」。

精華 FAQ

  • 若店內散發出異常難聞的味道，尤其是與甜香相反的腐臭味或硫磺味，專家認為就應提高警覺，因為這通常代表店內存在尚未解決的衛生或管線問題。

  • 專家表示，硫磺味多半來自下水道氣體，常意味排水管堵塞、隔油池需要清理，或管線系統出現更嚴重的故障，若放任不管也可能提高維修成本。

  • 專家會先看餐廳評價與衛生檢查紀錄，若發現負評或稽查問題很多，表示店家可能有待改善，雖未必立刻關門，但進一步用餐會增加生病風險。

上一則

新加坡航空攜手Sport 24體育頻道 高空直播2026 FIFA世界盃

延伸閱讀

不是放冰箱就不會壞 5種過期調味醬吃下肚恐生病

不是放冰箱就不會壞 5種過期調味醬吃下肚恐生病
好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽

好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽
好市多不是都好 7款食品被罵翻

好市多不是都好 7款食品被罵翻
香港九龍城 街市、老酒家、中藥鋪咖啡館 懷舊美食巡禮

香港九龍城 街市、老酒家、中藥鋪咖啡館 懷舊美食巡禮

熱門新聞

早餐空腹吃可頌、鬆餅、丹麥酥基本上都是精緻澱粉再加飽和脂肪，通常缺乏纖維或蛋白質來減緩血糖波動，血糖同樣會快速飆升再迅速下降，這種劇烈波動不是心臟一大清早就要承受的。Image by Pexels from Pixabay

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

2026-06-09 09:15
2027年，長者在社安福利受到影響前，很可能被允許賺取更多收入。(美聯社)

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

2026-06-07 12:31
可攜式蒸發式冷氣(evaporative air cooler)。圖取自Amazon.com

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

2026-06-05 12:32
漢堡王（Burger King, BK）終於滿足了顧客的期盼，在15年後，重新推出廣受粉絲喜愛的菜單品項「皇冠雞塊」（crown nuggets）。(路透)

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

2026-06-04 10:24
專家指出，退休儲蓄目標並非人人相同，低所得者需求遠低於百萬。(圖／123RF)

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

2026-06-10 10:22
網友利用雨水種菜達到環保再利用目的。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Sebastian Völkel ）

北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光

2026-06-06 19:55

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效