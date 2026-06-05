Papa Johns披薩 6/12洛杉磯推「玩具總動員5」主題快閃店

為迎接「玩具總動員5」(Toy Story 5)上映，Papa Johns與迪士尼皮克斯(Pixar)合作，將於6月12日在洛杉磯推出「披薩星球」(Pizza Planet)快閃店。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Papa Johns聯手皮克斯為玩具總動員5辦披薩星球快閃店。

Papa Johns聯手皮克斯為玩具總動員5辦披薩星球快閃店。 重點二： 洛杉磯店6月12日開幕，另有倫敦首爾馬德里同步登場。

洛杉磯店6月12日開幕，另有倫敦首爾馬德里同步登場。 重點三：店內推三款主題披薩與周邊，部分地區可免費預約入場。

為迎接「玩具總動員5」(Toy Story 5)上映，Papa Johns與迪士尼 皮克斯(Pixar)合作，將於6月12日在洛杉磯 推出「披薩星球」(Pizza Planet)快閃店，倫敦、首爾與馬德里也同步登場。店內將推出三款全新主題披薩，還有獨家周邊商品與驚喜好禮。

根據紐約郵報(NY Post)報導，洛杉磯的披薩愛好者與迪士尼皮克斯「玩具總動員5」系列的粉絲，本月將迎來一場美味盛宴，恰巧搭上備受期待的「玩具總動員5」上映。Papa Johns與這部續集電影合作，將在洛杉磯開設一家「披薩星球」快閃店，計畫把粉絲帶回1995年經典動畫「玩具總動員」裡那個經典的「披薩星球」，讓這家虛構的披薩連鎖店在真實世界中登場。

店內還將推出三款受該動畫系列啟發的全新披薩，包括「太空騎警辣腸」(Space Ranger Roni)、「警長圍捕令」(Sheriff’s Roundup)與「伸手摘派」(Reach for the Pie)以及獨家包裝、收藏品和周邊商品，快閃店還將提供驚喜贈品，包括愛迪達(adidas)、貝爾金(Belkin)等品牌禮物。

首先，洛杉磯店(地址：8180 Melrose Ave., Los Angeles, CA 90046)將僅於6月12日中午12時至晚上7時(太平洋時間)開放一天，粉絲可於5月20日上午9時起，透過Eventbrite平台預約免費時段。倫敦快閃店(地址：471-473 The Arches, Dereham Place, London EC2A 3HJ, England)將於當地時間6月12日與13日中午12時至晚上8時開放，透過指定連結預約門票。

首爾店(地址：首爾特別市城東區聖水路72號，6月12日至14日上午11時至晚上7時當地時間)以及馬德里店(地址：Madrid, 203 Calle de Serrano, Spain，6月16日至21日下午1時至午夜當地時間)則無需預約。至於其他地區的消費者，Papa Johns將於6月1日至7月19日期間，在全美門市及42個國際分店推出個人披薩，每個售價6.99元。

「太空騎警辣腸」與「伸手摘派」兩款披薩均使用Papa Johns招牌披薩醬和莫札瑞拉起司，其中「太空騎警辣腸」還加了雙倍義式臘腸，「伸手摘派」則放了義大利香腸與黃辣椒，「警長召集令」則披薩使用煙燻南方風味烤肉醬、莫札瑞拉起司、烤雞肉與洋蔥。

至於已下載Papa Johns應用程式的用戶還可下載該連鎖店首款應用程式「披薩行動」(Operation Pizza)，此程式可讓Papa Rewards會員解鎖專屬獎勵。美國的Papa Rewards會員將可自2026年6月1日起，使用為期一個月的遊戲。