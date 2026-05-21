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必勝客裝潢重現懷舊風 顧客：給我原來的披薩

編譯莊瑞萌／即時報導
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必勝客(Pizza Hut)。(美聯社)
必勝客(Pizza Hut)。(美聯社)

2026年掀起懷舊浪潮，必勝客(Pizza Hut)決定讓時光倒流，重新裝潢數十間門市，找回紅白格桌巾、沙拉吧、紅色塑膠杯與「小精靈」電玩，結果造成顧客為之瘋狂，紛紛呼籲連經典披薩配方也一併回歸，才能真正重現當年的美好滋味。

根據紐約郵報(NY Post)報導，在2026年，年輕人開始重新使用舊式科技，像是復古摺疊手機和iPod，也有人回歸類比式的嗜好與活動。就連深受喜愛的連鎖餐廳必勝客也決定讓時光倒流，重現當年的經典風貌：紅白格紋桌巾一樣也不少。提姆史帕克斯(Tim Sparks)是堪薩斯州Daland Corporation的總裁，該公司在全美經營近100家必勝客分店，他正透過讓時光倒流的方式，重新裝潢超過80間過於現代化、單調無趣的門市，讓它們看起來像幾十年前一樣。

紅色屋頂？有，紅白格紋桌巾、塑膠座椅和復古風格吊燈？全部都有，深受喜愛的沙拉吧和紅色塑膠杯也一起回歸，甚至連舊時代的「小精靈」電玩機台也會重新登場。

果不其然，顧客對這項巨大變革感到無比興奮，有人在X上寫道，「我超開心的，等它們恢復原貌後，我要把每周五去那裡吃飯變成一項新傳統。」另一位在Facebook留言，「這是我們生孩子前每周四的外出晚餐，沙拉吧和小精靈。服務生都知道我們要點什麼，退休後能回到那種氛圍真的很棒，在餐廳裡可以輕鬆地聊天，聽得見彼此說話。」

也有人懇求必勝客找回當年的經典披薩配方，一位X用戶建議，「換回原本的餅皮，我就買單！」另一人附和說，「必勝客和這篇報導中提到的所有連鎖店，只有一項不會帶回來的東西就是原本的食譜、食材和烹調方法，讓味道跟幾十年前一樣。我才不在乎店面看起來復不復古，讓它吃起來像從前那樣才重要。」

還有一位X用戶評論說，「他們必須換回原本的深盤披薩配方！那東西超讚的！我和老公20年沒吃，前幾個月透過DoorDash點了一次，結果難吃死了，根本認不出來是必勝客，最後大部分都丟掉了。」

1958年在堪薩斯州威奇托市創立的必勝客披薩連鎖店，如同許多老牌連鎖店一樣，曾試圖透過現代化改造許多門市來跟上時代，但結果見仁見智。只不過，必勝客最終依舊失去它的魅力，銷售額下滑，今年二月，該連鎖店宣布關閉250家業績不佳的分店。

堪薩斯州

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