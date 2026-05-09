好市多上架陳皮山楂條 華人讚酸甜軟糯：適合外出帶娃吃

美式賣場Costco近期一款中式零食「菓小笨陳皮山楂條」在小紅書引發討論。（取材自中國網路商城）

好市多 (Costco )近期一款中式零食「菓小笨陳皮山楂條」在小紅書 引發討論。網友「以琳和小金龍」分享在美國Costco發現該商品，驚喜直呼「是不是換了華人採購」，認為其口味符合華人消費者偏好，也讓不少海外華人關注門市是否有貨。

「以琳和小金龍」表示，自己與孩子都偏好酸甜口味，看到該款山楂條後便放入購物車，還注意到旁邊有顧客一次拿了好幾袋。從包裝資訊可見，商品為500克大袋裝，內含約19個小包裝，主成分包含山楂、糖、陳皮與低聚麥芽糖，並標示含有益生元。「以琳和小金龍」認為，配料相對簡單，熱量也不算高，單條包裝方便攜帶，不易弄髒手，適合帶孩子外出時作為零食。

實際口感方面，「以琳和小金龍」形容該商品「軟糯酸甜」，自己與孩子都喜歡，並表示希望好市多未來能引進更多符合華人口味的零食。留言區也有網友表示已購買多次，平時上班會隨身攜帶幾包，若一段時間沒看到補貨，再遇到時會多買幾袋。

不過，價格與供貨地點也成為討論焦點。有網友指出，國內同類商品價格更便宜、份量更多。留言提到，灣區、Bellevue等華人較多地區曾看過該商品，也有洛杉磯、北卡、加拿大與澳洲網友表示尚未發現。

此外，網友也討論好市多近年亞洲零食增加的現象。有人認為，華人聚集區的好市多較容易引進中式或亞洲商品；也有留言指出，好市多本身具有全球供應鏈，會依地區消費需求上架不同商品。