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好市多黑松露披薩「味濃料多」 加1水果美味升級

好市多黑松露披薩「味濃料多」 加1水果美味升級

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網友討論賣場黑松露披薩。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ r...
網友討論賣場黑松露披薩。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ rehan verma ）

北美好市多Costco）近期一款黑松露披薩（Roncadin Mushroom Truffle Pizza）在社群平台引發討論，小紅書華人網友「愛吃荷包蛋」分享試吃經驗後表示，該產品風味濃郁、配料充足，與其他通路商品相比表現突出，吸引不少消費者關注與嘗試。整體討論顯示，此類即食冷凍食品在便利性與口感之間取得平衡，逐漸成為家庭日常選擇之一。

「愛吃荷包蛋」指出，該款黑松露披薩是在賣場試吃區接觸，品嚐後隨即購買，認為其黑松露香氣明顯，且配料比例較為豐富。產品採薄餅底設計，依建議以約425℉烘烤15分鐘後，外層呈現酥脆口感。「愛吃荷包蛋」也分享個人吃法，會額外搭配酪梨提升風味層次，並表示若產品持續供應，未來有意持續回購。在價格方面，「愛吃荷包蛋」指出，該商品售價約落在15美元左右，屬於中價位區間。

其他網友留言中，有人表示該產品已上市一段時間，並分享自家長期回購經驗，建議可在出爐前加入芝麻葉，提升整體風味。也有消費者指出，該款商品曾出現不定期缺貨情況，顯示市場需求穩定。

在產品比較方面，有網友詢問與另一連鎖品牌Trader Joe's類似商品差異。「愛吃荷包蛋」則回應認為好市多版本在配料與餅皮口感上較具優勢，並提到曾購買對方產品但未能完整食用，顯示不同品牌在口味接受度上存在差異。

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華人 Costco 小紅書 好市多

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