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全美這6家知名連鎖餐廳 顧客抱怨最多

編譯彭馨儀／即時報導
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潘娜拉麵包(Panera Bread)。美聯社
潘娜拉麵包(Panera Bread)。美聯社

墨西哥菜到地中海料理，從三明治到刨冰(snow cones)幾乎都有連鎖店。但即使有些連鎖在全國有數十家分店，顧客也說以後會直接跳過。

每日郵報報導，理財網站FinanceBuzz整理了顧客經常抱怨的連鎖名單。

潘娜拉麵包(Panera Bread)

主打湯品、沙拉和三明治，但最近一些變化讓部分顧客非常不滿。去年，宣布關閉所有新鮮麵團工廠，轉而用冷凍麵包「隨選」(on-demand)烘焙模式。

「他們的貝果和奶油奶酪以前真的很好吃，」一名Reddit用戶說，「現在所有東西都是預先包裝送到店裡，再直接丟進微波爐熱食或者水浴加熱，性價比太低了。」

星巴克 (Starbucks)

全球最大咖啡連鎖，在美國有近1萬7000家門市。對一些咖啡純粹主義者來說，星巴克不值這種價或花時間排隊。

一名Reddit用戶評論，「他們從來沒做對過我的飲料。糖漿總是沉在杯底。我真希望自己從未養成喝星巴克的習慣。而且，我也很反感他們在App裡透過挑戰來引誘你花錢賺星星。」

Chipotle

這家「墨西哥燒烤」最近一直被負評，有人說捲餅(burrito)分量縮水了。2024年當時Chipotle的執行長尼可(Brian Niccol)宣布，3500家門市中，超過10%的門市在分量評分較低。

從那時起，Chipotle一直積極透過恢復正常尺寸的捲餅，以及不定期折扣來挽回顧客，但部分顧客仍不埋單。一名Reddit用戶不滿，他花12元，卻只拿到一個迷你尺寸的捲餅。

Papa John's

快餐披薩競爭激烈，Papa John's宣布計劃今年關閉200家門店，2027年底前再關100家，同時還要裁減總部約7%的員工。

銷售額低迷導致Papa John's走下坡。一名社群媒體用戶表示，即使Papa John's主打平價披薩，但過去幾年裡，它的服務和品質都大幅下降。

Cracker Barrel

Cracker Barrel連鎖餐廳。美聯社
Cracker Barrel連鎖餐廳。美聯社

撇開「覺醒」(woke)品牌重塑計畫失敗外，Cracker Barrel還被控偷工減料(cutting corners)。

這家南方鄉村連鎖去年開始批量製作餅乾(biscuits)冷藏，不像以前那樣隨選現擀新鮮麵團。之後，他們又改回手工擀製和現烤。

一名Reddit用戶說，「價格上漲，品質卻下降。冷凍麵包讓麵包變得又乾又難吃。」

熊貓快餐(Panda Express)

網評認為，「幾乎所有食物都不夠味，沒什麼好評的。」

墨西哥 星巴克

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