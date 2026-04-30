葛妮絲派特洛商業版圖擴及紐約 開設健康主題餐廳

女星葛妮絲·派特洛（Gwyneth Paltrow）將洛杉磯飲食風潮帶到了紐約市，在大蘋果開設了以健康為主題的餐廳。路透

女星葛妮絲·派特洛（Gwyneth Paltrow）將洛杉磯飲食風潮帶到了紐約市，在大蘋果開設了以健康為主題的餐廳。

每日郵報報導，南加州出身的派特洛於2008年創立了她的公司Goop，最初僅是每周發行一次生活風格電子報，如今已發展成多元化的商業王國。Goop先前已進軍電子商務，銷售商品五花八門，從按摩棒、紅光淋浴過濾器到潤滑油、襪子等。

該品牌也是2020年Netflix紀錄片「Goop實驗室」的主題，片中派特洛與團隊探討了迷幻藥、冷療和能量療法等具爭議性的健康話題；這部六集的紀錄片因推廣未經證實的「偽科學」健康主張而招致批評。

2021年3月，派特洛透過其健康飲食連鎖餐廳進軍餐飲業，在聖塔莫尼卡（Santa Monica）開設了首間Goop Kitchen；這家休閒概念餐廳迅速擴張，在加州各地已有14家分店。

如今，該品牌將目標鎖定紐約市，中城西區剛開設一家分店，東威廉斯堡和上東區也將陸續開設新店，預計年底前還將開設四家分店。Goop Kitchen發言人表示，今年底將擴展至曼哈頓 的大部分地區以及布魯克林 的部分地區。

不過，情況或許並非如此樂觀，儘管上東區的主婦與紐約大學 學生可能會喜歡 Goop新鮮且高檔的餐點，但價格可能成為一道門檻。由於約四分之一的紐約人生活在貧窮線下，派特洛那售價20元的沙拉與捲餅，恐怕未必能成為每個人的午餐選項。

該餐廳的菜單亮點包括雞肉凱撒捲（18元）、春季鮭魚碗（20元）、GP的經典Cobb沙拉（18元），以及一份25元的義式臘腸披薩，對以偏愛骨頭湯聞名的派特洛，菜單會出現這款披薩令人頗感意外。

Goop Kitchen在東岸的擴張將完全透過「雲端廚房」方式運作，意味訂單僅限外送。該品牌還承諾採用100%可回收的包裝，並致力於負責任的採購，包括盡可能使用當地農產品。