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大文行攜手五糧液 亮相全球烈酒WSWA盛會

紐約訊
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大文行酒業總裁張瑞群先生親自向買家介紹五糧液。
大文行酒業總裁張瑞群先生親自向買家介紹五糧液。

全球烈酒行業矚目的頂級盛會「WSWA Access Live」日前在拉斯維加斯會展中心（Caesars Forum）盛大舉行。美國總代理大文行酒業（Diamond Hong Inc.）攜手中國名酒五糧液，向北美及全球業界展示「大國濃香」的獨特魅力，詮釋「和美」文化新高度，吸引全美專業批發商、零售商及烈酒品鑑家高度關注。同時配合五糧液近年佈局全球，放眼世界的市場策略。

五糧液展會現場設計巧妙融合東方美學與現代商務感，在眾多國際品牌中顯得沉穩大氣。為加深來賓對中國白酒的認識，大文行酒業特別安排品牌推廣人員與形象大使，以生動專業的方式講解五糧液的歷史背景、釀造工藝及品鑑文化，現場買家及品鑑家反應熱烈，互動氣氛很好。

大文行酒業總裁張瑞群親自率領團隊出席此盛會，並向與會買家和烈酒品鑑師詳細介紹五糧液的品牌價值及國際發展策略。張瑞群表示，五糧液作為中國濃香型白酒的代表，擁有悠久歷史與卓越品質。他強調，希望透過此次推介會，讓更多海外主流市場深入了解中國酒文化，並藉此推動中美經貿與文化交流。

五糧液近年在國際市場的佈局非常積極，不再只是單純的「賣酒」，而是轉向「文化先行 + 跨界合作 + 場景融入」的深度全球化戰略。積極打造「和美全球行」文化 IP，這是五糧液最核心的海外推廣活動。他們將「和美」（Harmony and Beauty）作為品牌核心價值，在全球展開巡迴，足跡遍佈： 近兩年先後走進法國巴黎、德國慕尼黑、杜塞道夫、塞舌爾、以及美國拉斯維加斯等地。

五糧液品牌推廣人員與形象大使
五糧液品牌推廣人員與形象大使

五糧液全球跨界合作：攜手《米其林指南》（MICHELIN Guide），簽署了2025-2026年的全球戰略合作協議，透過米其林在全球的美食影響力，將五糧液帶入全球高端西餐場景。

五糧液推動「餐酒搭配」：舉辦大師班和網紅晚宴，研究白酒如何與西方料理配餐，打破白酒只能配中餐的固有印象。

消費場景創新：推廣「五谷羅尼」雞尾酒，為了迎合海外年輕消費者的飲酒習慣，五糧液與義大利酒業巨頭金巴厘集團（Campari Group）合作：共同推出以五糧液為基酒的經典雞尾酒變體——「五谷羅尼」（Wugaroni）。打入主流酒吧： 這款雞尾酒已進入全球700多家主流酒吧，讓西方消費者在熟悉的場景中接觸中國白酒。

五糧液目前正從「產品出海」向「品牌出海」過度。透過 2026 年定調的「營銷守正創新年」，他們正建立一套讓西方市場能聽懂、能接受的白酒話語體系。

此次拉斯維加斯推介會圓滿落幕，不僅展現了五糧液的品牌魅力，更進一步提升其在美國市場的知名度，為中國白酒的國際化發展增添新動力。

五糧液由美國大文行酒業集團(Diamond Hong Inc.)任全美總經銷。大文行在東西二岸場有倉庫和批發送貨服務。網址：www.diamondhong.com

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