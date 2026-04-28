如何「佔據」餐廳最佳座位 服務生帶位有無標準？

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對許多食客而言，搶佔餐廳內最佳座位是他們「菜單」上的第一道菜；不管餐廳裡還有其他顧客，他們認定最完美的那張桌子，就覺得理當屬於自己。

美食與美酒（Food ＆ Wine）雜誌指出，問題在於，「店內最佳座位」是主觀的。有人認為理想的座位在餐廳最裡頭，這樣才能觀察店內發生的一切，有人喜好的座位是吧檯的角落，或是緊鄰前門的位置，而多數顧客似乎更喜歡卡座或靠窗座位。

座位安排並非針對個人

若被安排在你認為是餐廳裡最差的座位，通常不具針對性，儘管有些餐廳或許會為某些態度可能不太友善的顧客預留特定座位；關鍵在於，總得有人坐在那裡。

服務生帶位是根據空位狀況安排座位的。如果兩位客人，而店裡只剩一張雙人桌、一張六人桌，那麼無論位置在哪，他們都會被安排到雙人桌。究竟是什麼決定了一張桌子是好是壞？

好座位的定義因人而異

許多人認為餐廳裡最糟糕的座位就是靠近洗手間的地方；但若那是唯一剩下的座位，只能選擇盡量適應每20秒響起的自動烘手機聲音，或是等待其他空位。就像在飛機上，總有人得坐在洗手間旁邊。

每家餐廳都有一些不如其他座位的桌位，許多人都有被迫坐在餐廳主要通道旁的經驗，每當有人經過時，得不斷挪動椅子。在寒冬時節坐在餐廳前排，每三分鐘門就開一次，感覺也絕不舒服。

若曾坐在廚房旋轉門旁，便會明白那裡的氛圍截然不同；耳邊充斥著片段對話與混亂聲響，還夾雜著鍋碗瓢盆的叮咚撞擊聲。多數顧客並非刻意被安排在較差的座位；那往往只是當時唯一空出的座位。

你願意為「好座位」多付錢嗎？

或許餐廳應該考慮針對那些沒人想坐的座位，提供某種折扣或分級定價；這並非要餐廳像航空公司為額外腿部空間加收費用般，對「好座位」收附加費，但如果被安排在廁所旁邊者，帳單能打九折或許也就值得了。

歸根結底，重點在於食物與服務；只要服務周到，且能享受與同行夥伴共度的時光，任何一張桌子都能成為「最佳座位」。