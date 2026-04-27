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藍莓冰咖啡風靡社群平台 製作時要注意這點

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網路上近日流行起喝藍莓冰咖啡的風潮，每個人的製作方式和選用的材料都不同。藍莓冰咖...
網路上近日流行起喝藍莓冰咖啡的風潮，每個人的製作方式和選用的材料都不同。藍莓冰咖啡示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ihssan Rami Azouagh）

社群媒體上近來吹起一股藍莓冰咖啡的風潮，專家說藍莓甜中帶酸的滋味和咖啡略帶苦澀的味道非常搭配，建議使用法式藍莓果漬（blueberry compote）或藍莓果醬，不要用含人工香精的藍莓製品，因為藍莓味越人工，口感就越差。

The Takeout報導，咖啡資訊網站Home Coffee Expert的經營者、曾在餐飲界工作多年的麥特（Matt Woodburn-Simmonds）說，只要能保留一點藍莓的酸味，這樣甜中帶酸的味道組合和咖啡的苦澀味很互補，而幾乎所有的水果糖漿都有糖分，因此都符合條件，但藍莓特別適合。

麥特說，建議使用保留最多藍莓味道的法式藍莓糖漬或藍莓果醬搭配咖啡，不過這代表可能會有一些藍莓果粒沉到咖啡底部，也可以用以新鮮藍莓熬煮的藍莓糖漿，而不是用人工香精調出來的，因為人工味越多，味道就越差。

要製作藍莓冰咖啡，需要準備幾湯匙的藍莓果漬，果醬或糖漿也可以，自製的或從店裡買的均可、大約一杯自己喜歡的牛奶、一分或兩份義式濃縮咖啡，份量取決於自己想要的拿鐵濃度、冰塊。

社群媒體上每個人的藍莓冰咖啡作法都不同，但如果想做出適合在Instagram上分享、充滿層次感的藍莓冰咖啡，要記得冰塊不要最後才加，要一開始就在玻璃杯底部放藍莓果漬，接著加冰塊和牛奶。如果是用藍莓糖漿，有些影片的做法是先放冰塊，再將糖漿像瀑布一樣傾瀉在冰塊上，還有另一種做法是先在牛奶裡加藍莓果漬、果醬或糖漿，先混合出藍莓牛奶，再將濃縮咖啡慢慢倒到牛奶上，接著稍微攪拌讓味道融合。

藍莓冰咖啡的做法有很大的變化空間，如果喜歡喝甜一點，可以在飲料的藍莓層加點自己喜歡的甜味劑，想讓這杯飲品喝起來像甜點，可以加點自製的黑糖糖漿，還可以在上面加點冷奶泡，讓味道更濃郁。

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