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補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

編譯莊瑞萌／即時報導
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香蕉。(路透)
香蕉。(路透)

想補充鉀不一定只能靠香蕉，甜菜葉(beet greens)這種常被丟掉的蔬菜，其實鉀含量遠高於一般常見的香蕉，而且還富含維生素、葉酸與纖維。不過若有腎結石體質，食用前仍應特別留意。

美食網站Foodie報導，根據羅徹斯特大學醫學中心(University of Rochester Medical Center)的數據，一杯煮熟並瀝乾的甜菜葉，含有高達1308.96毫克的鉀，相較一根中等大小香蕉的鉀含量大約是451毫克，換句話說，甜菜葉的鉀含量幾乎是香蕉的3倍。除了鉀之外，甜菜葉也富含維生素A、C、K以及纖維、葉酸與鎂。和菠菜、羽衣甘藍等常見葉菜類相比，甜菜葉的表現也不遜色，它比羽衣甘藍更甜、更嫩，又比菠菜更有口感。如果本來就喜歡吃甜菜，甜菜葉就是過去一直被丟進垃圾桶的美味營養贈禮。若還沒買過連葉子一起販售的整顆甜菜，不妨去當地的農夫市場看看，然後進廚房大顯身手。

甜菜葉是由甜菜植物的莖和葉組成，烹飪方式與平常的羽衣甘藍、芥菜或其他深綠色蔬菜一樣。由於這類蔬菜在販售前通常不會徹底清洗，因此一定要先仔細洗淨，為了讓受熱更平均，可把葉片和葉梗分開料理，不過兩者都可以食用。最簡單的做法，就是用橄欖油拌炒幾分鐘，再加點鹽、胡椒和大蒜調味就很好吃。若想變化口味，還可以再加入其他香料或配料。

甜菜葉也很適合燉煮，起鍋前幾分鐘，在湯裡放入一把甜菜葉，整碗湯就能多出一股鮮綠的色澤與濃郁風味，同時補進纖維、維生素，當然還有珍貴的鉀。不過，甜菜葉不一定非得煮熟才好吃，也可以把它切碎，直接拌進沙拉。

但有一點要提醒，如果有腎結石問題，最好考慮避免生吃甜菜葉沙拉，因為甜菜葉含有較高的草酸鹽(oxalates)，可能造成結石形成。若想降低影響，可先將甜菜葉汆燙或水煮後再吃，但也有部分社群媒體用戶表示，如果本來就深受腎結石困擾，甜菜葉其實很難說存在真正「安全」的攝取量。如果擔心這方面風險，應先諮詢醫療專業人員。

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4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

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