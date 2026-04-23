我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若發現伊朗在荷莫茲布雷 美軍立刻開火擊殺

結婚時集體崩潰…林志玲仍穩居高德語音包喜愛榜首

美國人最愛的速食漢堡 不是麥當勞、也不是In-N-Out

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
漢堡。Image by Rene Santacruz from Pixabay
漢堡。Image by Rene Santacruz from Pixabay

美國人心目中最棒的速食漢堡店，既非大眾熟悉的麥當勞，也不是西岸人氣名店In-N-Out，而是以大份量和客製化享譽餐飲界的「五兄弟」(Five Guys)。

民調機構YouGov餐飲偏好調查詢問消費者最喜愛的速食漢堡品牌，結果由「五兄弟」拔得頭籌。完整排名依序為：「五兄弟」、漢堡王(Burger King)、In-N-Out、溫蒂漢堡(Wendy's)，以及麥當勞(McDonald's)。

今日美國報報導，「五兄弟」主要販售漢堡、熱狗與薯條，在價格比眾所周知的連鎖速食餐廳要高一些。

美食網站Allrecipes去年將「五兄弟」評為全美最貴的速食連鎖店，其後依序為Jack in the Box、Shake Shack、Cava和Chipotle。

費城的「五兄弟」小漢堡定價8.25元，而漢堡王與麥當勞的普通漢堡平均2.59元，In-N-Out則為2.5元，溫蒂漢堡的小漢堡只要1.99元。

金融服務機構LendingTree去年一項研究顯示，美國各大都會區速食餐飲的平均消費中位數為每餐12元；費城的平均消費最接近全國水準，約每餐12.05元。

「五兄弟」的售價雖然偏高，仍有一群死忠饕客，且可從近期的一場消費者風波中看見端倪。

今年3月，「五兄弟」宣布將招牌的塑膠薯條杯換成牛皮紙袋，因為紙袋防油且不含雙酚A(BPA)，以及被稱作「永久性化學物質」的全氟/多氟烷基物質(PFAS)，以符合更加健康與環保的需求。

「五兄弟」強調，這項政策僅改變外包裝，內容物的份量不變，但仍在社群平台上引發兩派爭論，凸顯顧客與粉絲對該品牌的高度期待與關注。

世報陪您半世紀

漢堡王 麥當勞 溫蒂漢堡

上一則

新衣服要洗過再穿？ 內行人曝製作內幕：不洗真的很髒

下一則

搭機避免染病 醫生曝：這些座位細菌最多

延伸閱讀

留住顧客 麥當勞4/21起推3元以下餐點

留住顧客 麥當勞4/21起推3元以下餐點
江蘇「大胃」女生1頓吃12個漢堡 自助店拒接待鬧上警局

江蘇「大胃」女生1頓吃12個漢堡 自助店拒接待鬧上警局
好市多新款組合沾醬 做三明治、沙拉、醃肉很搭又便宜

好市多新款組合沾醬 做三明治、沙拉、醃肉很搭又便宜
冷凍漢堡排沒有想像中划算 主廚曝更便宜美味選項

冷凍漢堡排沒有想像中划算 主廚曝更便宜美味選項

熱門新聞

示意圖。Image by vivienviv0 from Pixabay

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

2026-04-20 10:12
隨著報稅截止日到期，許多人談論著國稅局人力緊縮、無力稽核，更多人不老實申報；儘管如此，專家提醒，國稅局還是會緊盯重點漏洞。(美聯社)

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

2026-04-17 09:08
飯店常見的「神秘椅子」，其實用途是行李架。 圖／AI生成

飯店常見「神秘椅子」是啥？內行揭真實用途：雙人房一個不夠

2026-04-09 19:35
網友分享好市多成分單純的大餅。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Michael Burrows）

早餐快速備餐 這款好市多大餅成分單純又好上手

2026-04-19 19:55
不是每種蔬果都適合冷藏存放，羅勒、洋蔥和馬鈴薯是三種最不該放冰箱存放的蔬菜。冷藏蔬菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Onur Burak Akın）

三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物

2026-04-21 19:56
好市多(Costco)計劃透過全新的獨立加油站概念，來擴張其商業版圖；從6月開始，好市多部分顧客將無需在大型倉儲式零售商的停車場排隊等候加油了。美聯社

好市多將設獨立加油站 會員不去賣場也能省荷包

2026-04-16 10:17

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠