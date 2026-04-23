美國人最愛的速食漢堡 不是麥當勞、也不是In-N-Out

漢堡。Image by Rene Santacruz from Pixabay

美國人心目中最棒的速食漢堡店，既非大眾熟悉的麥當勞 ，也不是西岸人氣名店In-N-Out，而是以大份量和客製化享譽餐飲界的「五兄弟」(Five Guys)。

民調機構YouGov餐飲偏好調查詢問消費者最喜愛的速食漢堡品牌，結果由「五兄弟」拔得頭籌。完整排名依序為：「五兄弟」、漢堡王 (Burger King)、In-N-Out、溫蒂漢堡 (Wendy's)，以及麥當勞(McDonald's)。

今日美國報報導，「五兄弟」主要販售漢堡、熱狗與薯條，在價格比眾所周知的連鎖速食餐廳要高一些。

美食網站Allrecipes去年將「五兄弟」評為全美最貴的速食連鎖店，其後依序為Jack in the Box、Shake Shack、Cava和Chipotle。

費城的「五兄弟」小漢堡定價8.25元，而漢堡王與麥當勞的普通漢堡平均2.59元，In-N-Out則為2.5元，溫蒂漢堡的小漢堡只要1.99元。

金融服務機構LendingTree去年一項研究顯示，美國各大都會區速食餐飲的平均消費中位數為每餐12元；費城的平均消費最接近全國水準，約每餐12.05元。

「五兄弟」的售價雖然偏高，仍有一群死忠饕客，且可從近期的一場消費者風波中看見端倪。

今年3月，「五兄弟」宣布將招牌的塑膠薯條杯換成牛皮紙袋，因為紙袋防油且不含雙酚A(BPA)，以及被稱作「永久性化學物質」的全氟/多氟烷基物質(PFAS)，以符合更加健康與環保的需求。

「五兄弟」強調，這項政策僅改變外包裝，內容物的份量不變，但仍在社群平台上引發兩派爭論，凸顯顧客與粉絲對該品牌的高度期待與關注。