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為水煮蝦增添風味 名廚教你幾招

編譯彭馨儀／即時報導
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開胃菜雞尾酒蝦(shrimp cocktail)之所以經典，正是因為它料理簡單又...
開胃菜雞尾酒蝦(shrimp cocktail)之所以經典，正是因為它料理簡單又高尚。Image by Michael Sylvester from Pixabay

開胃菜雞尾酒蝦(shrimp cocktail)之所以經典，正是因為它料理簡單又高尚。

美食網站tastingtable.com介紹，將鮮嫩多汁的蝦仁冰鎮後佐以濃鬱的雞尾酒醬汁。最好用浸煮的方式烹調，能讓蝦仁更鮮嫩，與濃醬超搭。如果想多加風味，只要在浸煮湯汁中加少許辣醬即可。

經典雞尾酒醬汁配方很常用路易斯安那風味的辣醬，例如「塔巴斯科」(Tabasco)，同樣適用鮮蝦。這款辣醬辣度適中還帶有醋香。在煮蝦水中加入一兩滴醬汁，可以讓蝦子在烹飪過程中先吸收一點鮮味，這樣每一口就能鮮嫩多汁，不管蘸多少醬汁都一樣美味。

水煮蝦要提升風味其實還有一些撇步，除了剛剛提到，在煨煮的鍋裡加入辣醬就是最直接簡單、提升單品風味，但你廚房裡可能還有其他一些可以運用的食材。

與其用水煮蝦，不如借鏡名廚的做法，例如，曾任3位法國總統的御廚雅克貝潘(Jacques Pépin)，他是拿高湯來煮蝦。這就像一道美味的祕籍，因為高湯本身就富含鹽分和各種香料。更獨特的進階做法，不妨試著用香檳(Champagne)、白酒，甚至是啤酒來煮蝦，拉格(Lager)搭配路易斯安那風味辣醬，也是一種選擇。

其實，可以用來煮蝦的食材多不勝數。還可以拿一小撮乾香草，或一把新鮮歐芹的莖，就能為蝦子增添一絲微妙的香氣和清爽的口感。如果手邊剛好有一兩瓣蒜，也可以搗碎後加入。其它像是洋蔥末端、檸檬汁、薑塊，或是胡蘿蔔也都可以。看看冰箱還有哪些零碎的香料，都可以為你的蝦仁雞尾酒多一點不同風味，當然，別忘了搭配你最愛的萬用辣醬。

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