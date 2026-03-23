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越南祖母加這調料 白米飯吃光光

編譯盧炯燊／即時報導
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白飯。（圖／123RF）
白飯。（圖／123RF）

東亞民族基本上都是吃米飯，如何讓米飯變得更好吃，每家每戶每個人都有自己的心得。有人會加入幾滴沙拉油、白醋，甚至蜂蜜，不但增加光澤與香氣，而且可煮出顆顆分明、Q 彈香甜的米飯。

知名越華裔美國食譜作者 Kat Lieu 專注於現代亞洲烘焙和烹飪，將傳統亞洲風味與西式烘焙技巧相結合，出版了包括「 現代亞洲居家烘焙」（Modern Asian Baking at Home）等暢銷書籍，她就現身說法，介紹她祖母如何煮出好吃的米飯，讓她這個有時不願吃飯的傢伙，也把碗裡的米飯吃到夥粒不剩。

方法很簡單，就是在煮好的米飯裡放一小塊奶油(大約一湯匙)，奶油會在熱米飯上融化，與米飯拌勻後，竟然變得滋味無窮，津津有味吃得乾乾淨淨，一粒都不剩。

Kat Lieu 說祖母用的是無鹽奶油，但不妨用有鹽奶油，為米飯增添一絲鹹鮮。

她解釋，細細品嘗慢嚼米飯就會發現飯粒有淡淡的甜味，而奶油能將這種甜味提升上另一層次。奶油的油脂及濃鬱的奶香，也為米飯增添了奢華而溫暖的口感。

Kat Lieu 說，一直以來，米飯都只被視為醬汁和肉汁的載體，但當加入一些奶油後，煮好的白飯瞬間就成了餐桌上的明星。

這位專欄作家又說，在米飯加入奶油，不僅是她的祖母如此，其他越南奶奶都懂得這個烹飪技巧，這很可能是在法國占領越南時所帶來的影響，將奶油及其他乳製品引入越南烹飪裡，相信是最早期的料理融合 ，結合了不同文化及烹調技巧的元素 。

她說有些時候，還會發現越南祖母們會在奶油中加入魚露或醬油，然後再倒入米飯裡，風味更上一層樓。

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