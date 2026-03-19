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物超所值…好市多CEO大吃1.5元熱狗套餐 承諾不漲價

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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好市多終不變的1.5美元熱狗套餐。（路透）
好市多終不變的1.5美元熱狗套餐。（路透）

社群媒體充滿各種企業行銷噱頭的時代，好市多卻用一支看似簡單的影片，牢牢抓住了所有人的注意力。因為主角不是花俏的廣告，而是一份始終不變的1.5美元熱狗套餐。

據Parade報導，當其他速食品牌高層只是象徵性地試吃產品、動作略顯尷尬時，好市多總裁兼執行長瓦克里斯（Ron Vachris）卻選擇「來真的」。他走進美食區，拿起經典熱狗加汽水套餐，毫不猶豫地咬下一大口，直接把這份多年來不漲價的組合，變成全網熱議的焦點。

影片沒有複雜鋪陳，卻精準傳遞出一個訊息，「這1.50美元，依然值得。」瓦克里斯一邊大口吃著，一邊向觀眾保證，只要他在任，這個價格不會改變。這不只是試吃，更像是一種公開承諾。他的反應真誠而直接，「太棒了，品質驚人、價格也驚人。」簡單幾句話，卻強化了這份套餐長年不變的價值象徵。

▲ 影片來源：X平台@YahooFinance（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這支影片之所以爆紅，也與近期一股「CEO親自試吃」的社群風潮有關。風潮起於麥當勞執行長坎普辛斯基（Chris Kempczinski）試吃新品漢堡的影片，但他那小心翼翼的一口，反而被網友吐槽過於生硬與疏離。之後，包括Burger King、Wendy's、Jack in the Box等品牌紛紛跟進，用更誇張、更幽默的方式參與這場行銷接力。

然而，好市多之所以脫穎而出，關鍵不在於「吃得多大口」，而在於它回到最核心的一件事：那份多年不變的1.5美元套餐。本來只是會員熟悉的日常，如今卻被重新包裝成一種品牌精神：穩定、實在、值得信賴。

而瓦克里斯本人的背景，更讓這份承諾顯得格外有分量。他在好市多服務超過40年，從堆高機司機一路做到CEO，對這家公司與這份熱狗的意義都再熟悉不過。當他說價格不會變，那不只是行銷台詞，更像是來自內部的保證。

短短幾秒的影片，沒有誇張特效，卻成功把一個簡單事實放大。在萬物齊漲的時代，仍有一份1.5美元的熱狗套餐屹立不搖。也正因如此，這一口，不只是好吃，更讓人安心。

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