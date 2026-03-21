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這種魚肉質雖鮮美 餐廳廚師建議不要點

編譯陳韻涵／即時報導
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有網友提問餐廳員工或廚師外出用餐時會的「避點」料理，其中不少人點名「旗魚」。示意圖。Image by Hans from Pixabay
有網友提問餐廳員工或廚師外出用餐時會的「避點」料理，其中不少人點名「旗魚」。示意圖。Image by Hans from Pixabay

許多人到海鮮餐廳用餐時會選擇肉質鮮美、口感厚實的魚類，但部分餐飲業人士提醒，部分看似高檔的漁獲並非廚師口袋名單餐點，其中包括常見的旗魚。

線上論壇Reddit近期一篇討論引發關注，有網友提問餐廳員工或廚師外出用餐時會的「避點」料理，其中不少人點名「旗魚」，相關留言獲得約1200個讚。

一名網友表示，他曾看過廚師處理旗魚的過程，「那畫面讓人看得不舒服，這麼大的魚體內會累積很多寄生蟲，當牠死亡時，那些寄生蟲會一股腦地從宿主身上鑽出來」。

有網友想起，已故美國名廚與美食節目主持人波登(Anthony Bourdain)生前曾提醒，外食最好避開旗魚。

另一名網友補充說道，刮除魚鱗並處理魚體後，常能看到寄生蟲從魚皮鑽出來並掉落料理檯面，「它們很快就會死亡，經過烹調後其實沒有問題，但看到那樣的畫面仍然令人不舒服」。

餐飲媒體Tasting Table引述科學研究報導，旗魚體內確實可能存在寄生蟲；這種大型掠食魚種廣泛分布於世界各地海域，其中地中海與大西洋的群體被寄生蟲感染的比例較高，而海洋暖化也被視為寄生蟲增加的原因之一。

旗魚肉中常見的一種寄生蟲是「海獸胃線蟲」(anisakis)，人類若食用仍然活體幼蟲，可能導致腸胃不適甚至感染。

不過，食安專家指出，只要烹調溫度達到華氏145度，寄生蟲就會被殺死；另外，若將魚肉冷凍至華氏零下四度並維持超過七天，也能消滅寄生蟲與肉眼看不到的幼蟲。

部分餐飲業人員認為，心理因素往往讓人難以接受食用可能含有寄生蟲魚肉的主因。

專家建議，外出用餐時除了注意餐廳的衛生與食材來源，也可多了解不同海鮮種類的特性，以利做出更安心的選擇。

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