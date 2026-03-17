休士頓這家無菜單壽司店入口 竟藏在一幅畫後

壽司。Image by Kevin Petit from Pixabay

日式料理擄獲人心，全美各州各城都能找到新鮮美味的「Omakase」(無菜單料理)，但若身在休士頓 ，那麼到「Sushi by Hidden」不只能享用美食，還能嘗試到截然不同的用餐體驗，除了裝潢別出心裁，餐廳大門竟藏在一幅畫背後。

美食網站「品味桌」(tastingtable.com)報導，若想揭開Sushi by Hidden的大門，食客們必須在看似時尚藝廊的空間裡尋找一幅牆面大小的畫作，入口就隱藏在畫布後方，進入後的另一頭僅有10個座位，餐廳整體帶著「地下酒吧」(speakeasy)的風格。

在不到一小時內的用餐時間內，客人可享用至少12道料理，這道節奏迅速的午餐定價為60元，而根據賓客的評價，這以高品質的無菜單料理來說是難以置信的超值選擇。執行主廚華雷斯(Marcos Juarez)負責設計菜單，菜色會隨市場供應情況變動，呈現來自世界各地的食材，例如日本真鯛、挪威鱒魚、阿根廷蝦、蘇格蘭鮭魚、西班牙鮪魚。

Sushi by Hidden的特別體驗專為午餐時段設計，賓客應準時抵達，以配合快節奏緊湊的無菜單料理體驗。這種迅速步調正合某些顧客的胃口，一名網友在Reddit論壇評論：「我知道不是每個人都喜歡這種速度，但我真的非常喜歡這種快節奏。」雖然仍有少數人提到出餐節奏有時讓人感到有些匆忙，餐廳服務及食物還是令大部分客人讚不絕口。

在餐廳與商家評論平台Yelp上，Sushi by Hidden得到4.6顆星，有網友表示：「我們來過Sushi by Hidden好多次了，因為他們的菜單創意十足，服務無可挑剔，整體體驗非常棒！」

由於空間較為緊湊，客人在用餐期間必須準備好與其他食客比肩而座，如果追求私密談話，這裡並非首選。Sushi by Hidden雖然接受現場候位，但強烈建議食客提前預約，特別是午休時間有限的客人；此外由於菜單是特別規畫並採購的，因此餐廳無法配合任何特殊的飲食限制或個人化需求。