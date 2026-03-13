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Trader Joe's新品推薦 「雙倍巧克力布里歐」3種吃法引討論

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網友分享Trader Joe's超市麵包新品。麵包示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Diana）
網友分享Trader Joe's超市麵包新品。麵包示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Diana）

連鎖超市Trader Joe's近日推出新品「Double Chocolate Brioche 雙倍巧克力布里歐」，在社群平台小紅書引發討論。一名網友NANAWANG分享試吃心得，指出這款切片巧克力麵包不僅外觀吸睛、可可香氣濃郁，口感柔軟又帶有巧克力顆粒，貼文曝光後吸引不少網友留言討論，甚至有人表示已被「種草」，準備前往門市購買。

NANA表示，這款麵包一打開包裝就能聞到明顯的可可香味，麵包本體採用布里歐（Brioche）口感，帶有淡淡奶香，內部還加入不少巧克力顆粒。她形容整體味道屬於微甜的巧克力風味，「甜但不膩」，加上厚切片設計與柔軟質地，讓整體口感更加豐富，也讓這款新品在外觀與香氣上先「贏了一半」。

NANA也分享自己嘗試的三種吃法。第一種是直接食用，她表示麵包已切好厚片，每片下方還有油紙包覆，方便攜帶與食用，適合在上班途中或作為早餐、下午茶。第二種則是稍微加熱，她用平底鍋將麵包烤過後，外層會變得微酥，內部依然柔軟，同時巧克力會微微融化，口感更加濃郁。第三種則是搭配咖啡或牛奶，她形容整體感覺就像咖啡店販售的甜麵包。

貼文也提到，一整袋麵包份量不少，而且已切好片，對於早晨時間緊湊的人相當友好，因此她將這款產品形容為「簡單但很治癒的小甜食」。不過也有網友好奇熱量問題，NANA回覆指出，厚切一片約160卡路里，引發部分網友直呼「不敢想多好吃」。

留言區討論熱烈，有人表示「半夜刷到好餓，明天就去買」，也有人分享已經跟著推薦購買並稱讚口味不錯，還有人建議可以搭配Trader Joe's新品開心果冰淇淋一起吃。不過也有網友持不同看法，認為口味「一般」。此外，有人指出部分門市似乎尚未上架，NANA則回應可能只是還沒鋪貨，建議再等等看。

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▲ 影片來源：TikTok＠fortheloveofjoe12（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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