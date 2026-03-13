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為何要多食用葵花籽油 有這2大理由

編譯盧炯燊／綜合報導
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葵花籽油。Image by Bruno from Pixabay
葵花籽油。Image by Bruno from Pixabay

美國人非常愛用芥花籽油 (Canola oil)，因其飽和脂肪低且價格親民，被視為健康且通用的烹調油，然而葵花籽油 (Sunflower oil) 在美國廚房卻並不常見。

「佳餚與美酒」(Food & Wine) 雜誌的專欄作家施米珠(Karen Shimizu) 認同廚師及營養師的意見，認為應該更多的使用葵花籽油，尤其是正在尋找一種有益心臟健康食用油的人，而且它味道不錯，這亦是她積極推介的兩個原因。

葵花籽油由葵花籽製煉而成，在東歐及前蘇聯地區廣受歡迎。烏克蘭是主要的生產國之一，美國、加拿大及義大利都有生產，奈何在北美始終不流行，主要原因在於認為它味道不佳，尤其是用來做沙拉時。

但施米珠指出這其實是個誤區。

她自言在東歐國家喬治亞(Georgia)旅行時，給一道幾乎每家餐廳菜單上都有的沙拉所深深吸引。這道沙拉僅簡單的用黃瓜、紫羅勒及番茄，再加上少許葵花籽油即成。

然而她返回美國嘗試做這道沙拉時，味道跟在東歐吃過的完全不同，根本不是那麼一回事。在請教過從白俄羅斯移居美國的著名廚師兼餐廳老闆莫拉萊斯(Bonnie Morales)後，發現是自己犯了一個常見的錯誤。

原來葵花籽油跟橄欖油一樣，有精煉的及未精煉的。莫拉萊斯表示，如要做一道菜須突出葵花籽的香味時，就會用未精煉的葵花籽油(也稱為初榨葵花籽油)。

初榨葵花籽油的香氣在烘烤或煎炸過程中容易流失，因此非常適合用於醬汁、沙拉及菜餚的最後調味，而非用於煎炸烘烤；至於精煉葵花籽油味道清淡，用它來煎炸烘烤食物是最適合不過。

因此在用途方面，只要細分一下就會發現味道竟然是完全不同的。

除了是美味百搭之外，葵花籽油還具有多種健康益處。它富含維生素E，一湯匙就能提供每日建議攝取量的三分之一以上。

施米珠引述註冊營養師莫爾醫生(Chris Mohr)說，葵花籽油與大多數植物油一樣，富含不飽和脂肪。大量研究表明，用植物油中的不飽和脂肪代替飽和脂肪，可以降低心臟病的風險。

儘管與橄欖油一樣，冷壓未精煉的葵花籽油，保留了更多植物的原始成分及風味。但莫爾指出，其實精煉和未精煉的葵花籽油都能帶來健康益處，無論加工程度如何，葵花籽油或任何植物油，都含有相同的有益不飽和脂肪酸。

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