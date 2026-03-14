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酷寒冬日過後 今夏吃龍蝦捲代價變高了

編譯周靜芝/即時報導
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龍蝦捲。示意圖。Image by d_snake from Pixabay
龍蝦捲。示意圖。Image by d_snake from Pixabay

由於今年冬天的惡劣天候，龍蝦價格也飆高許多，這對紐約長島漢普頓（Hampton）等高級夏季度假勝地的海鮮卷饕客而言，恐怕是個壞消息。

紐約郵報報導，蒙托克（Montauk）附近阿瑪根塞特（Amagansett）著名龍蝦捲餐廳合夥人迪安傑利斯（Paul DeAngelis）表示，聽說龍蝦價格會一路飆升，他預測今年夏季5盎司龍蝦捲單價可能逼近50元。

迪安傑利斯說，今年漢普頓地區的龍蝦捲，每份45至48元的價格恐怕只買到5至6盎司的份量。他位於南漢普敦的餐廳，目前6盎司龍蝦捲售價為39元。價格高漲並非為牟取暴利，迪安傑利斯採購頂級龍蝦的成本約每磅38元。他表示，聽說價格可能突破40元大關。

長島北部地區成本同樣飆升，且未出現漢普頓地區一貫的高物價現象。東艾斯利普（Islip）Jackson Hall餐廳主廚蘭德斯伯格（Mike Landesberg）表示，龍蝦現在每磅20至23元，約為過往的兩倍，「這完全失控了」。他說，在這行待了30年，這恐怕是所見過的最高價位。

Coral海產公司副總裁馬拉菲斯（George Malafis）指出，海鮮之所以出現如此劇烈的「價格震撼」（sticker-shock），是因為連龍蝦都受不了酷寒。

他描述甲殼類動物在寒流中的生存策略，牠們會游向離岸20至40英里的海域，潛入深海並鑽進沙中避寒。平時溫暖季節，龍蝦僅在離岸1至3英里處活動。

東北地區經歷數周嚴寒之際，海上情況更為惡劣，尤其在龍蝦產區如加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）與美國新英格蘭地區，海面完全結冰。馬拉菲斯說，二月那道瘋狂的寒流，讓漁船出海更加困難；市場需求高漲，但漁獲量卻嚴重不足。他說，許多漁民根本不敢出海，因為實在太危險。

馬拉菲斯將今年與2025年的價格對比，形容如同油價從每加侖3元飆升至近6元。他指出，即便氣溫略有回升，這場價格風暴仍未平息，三、四月的海象將是關鍵。他指出，若遇強風，海面將掀起巨浪，使撈捕作業極度艱困；若氣溫持續偏低，海水溫度未能回升時，龍蝦將持續遠離近海水域。

蒙托克捕龍蝦漁民索辛斯基（Anthony Sosinski）表示，水溫達到華氏54度，是關鍵臨界點，但東岸海域目前僅約華氏35度。他說，根據他的經驗，水溫通常每天上升半度。

他的漁船「安娜瑪麗號」（Anna Mary）至少要等到四月初才會真正出海捕撈。索辛斯基警告，高價龍蝦很可能持續至五月底的國殤日周末，甚至整個旅遊旺季。他預測，需求將遠超供應量，所有海鮮產品價格都將居高不下。

蘭德斯伯格指出，今年夏天部分餐廳可能會因龍蝦短缺，在龍蝦料理與龍蝦捲中添加配料；顧客可能會發現店家加入更多萵苣、芹菜，或使用龍蝦腿肉、頰肉等部位，甚至減少龍蝦用量。

他更警告，仿製龍蝦或蟹肉也可能現身，若發現龍蝦肉碎如鮪魚沙拉，很可能摻雜其他食材以壓低成本。

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