迎接櫻花季 紐約時報廣場主題甜點粉嫩上架

櫻花季即將在紐約市時報廣場綻放更甜蜜的滋味。美聯社

櫻花季即將在紐約市時報廣場 綻放更甜蜜的滋味。Time Out網站報導，紐約三月天，當象徵春天與短暫之美的粉色櫻花開始綻放時，公園便充滿賞櫻的氛圍，人們攜帶食物飲料，齊聚盛開的櫻樹下；而今年無需在中央公園 鋪設野餐毯，也能感受這份春日情懷。

時報廣場的「I'm donut ?」甜甜圈店即日起推出兩款受日本傳統啟發的櫻花限定甜品。這家以超柔軟「生甜甜圈」聞名的熱門店家，將櫻花季節的靈感融入兩款色調柔和的甜品中。

今年主打商品是櫻花覆盆子奶油甜甜圈（8元），以招牌的口感輕盈麵團為基礎，內餡為覆盆子慕斯與果凍，外層裹上櫻花風味白巧克力，營造出綿密花香餘味；再撒上櫻花粉與乾的覆盆子碎增添層次，頂端新鮮的覆盆子則帶來明亮微酸的驚喜。兼具精緻與奢華的設計，宛如以甜點形式呈現明媚春光。

主廚平子良太表示，櫻花在日本具特殊意義，它提醒人們放慢腳步、珍惜當下，因為自然的美好轉瞬即逝；透過這些特別款的點心，該店期盼在紐約初春時節，捕捉櫻花季的氛圍。

搭配的飲品櫻花拿鐵（7至7.5元）採用自製櫻花奶油調製，呈現淡粉色澤。花香中透著些微草本氣息，並以白巧克力增添細膩的甜味。這份飲品既能溫暖三月初寒冷的午後，又以輕盈口感宣告冬季終於已近尾聲。

「I'm donut ?」位於第六大道與第七大道之間的西45街154號，自2025年4月進駐紐約以來，迅速成為甜甜圈愛好者的朝聖地。隨著季節限定新品登場，更成為櫻花季的必訪據點，為那些樂於用撒下的糖霜、而非飄落的花瓣來慶祝春天的人們提供另一去處。