好市多皮塔餅掀搶購 華人配雜菜湯吃狂讚「有媽媽味」

賣場好市多 (Costco )售有多種麵包，近日有消費者驚喜發現「寶藏大餅」。一名住在加拿大 的華人 網友彭彭分享在好市多入手的Kirkland Artisan Pita Bread，他回家搭配雜菜湯品嚐後直呼「吃到媽媽味道的大餅」，形容口感柔軟帶嚼勁、愈吃愈香，引發超過百則留言共鳴，不少人表示已列入回購清單。

從彭彭附圖可見，該產品為6入裝皮塔餅，標價8.99加幣(約6.5美元)，包裝標示成分單純，包括麵粉、水、酵母、鹽與糖等。彭彭指出，自己直接常溫食用，無需復熱就已相當美味，「軟香軟香」，未來打算當作上班前的快速早餐。

貼文曝光後，留言區迅速湧入各地網友回應。來自加拿大、美國、日本與澳洲的網友紛紛詢問當地是否有販售，有人表示在美國門市也能找到，也有人擔心商品可能短期下架。彭彭則透露是在加拿大Richmond門市購入。

不少網友分享創意吃法，認為該款皮塔餅中間空心設計，適合夾肉夾菜，做成肉夾饃、孜然羊肉餅或辣椒炒蛋夾餅都相當對味。有人推薦放入吐司機或烤箱稍微加熱，外酥內軟更添香氣；也有人建議冷凍保存，避免因無防腐劑而快速發霉。

對於口味評價，多數網友給予高度肯定，形容帶有濃郁麵香，「乾吃都好吃」，甚至有人笑稱一邊開車一邊忍不住吃掉兩個。不過也有少數人表示期待過高，實際口感「一言難盡」，或認為價格偏高。

此外，留言中也出現文化討論，有人指出皮塔餅源自中東地區，與印度Naan口味不同，各具特色；也有人將其與陝西鍋盔相提並論。整體而言，這款原本低調上架的皮塔餅因社群分享意外爆紅，成為近期華人圈討論度頗高的好市多麵包商品。

