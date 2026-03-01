我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：伊朗新政權希望對話 川普同意談判

3死14傷 德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」

麥當勞3月重磅推出巨無霸漢堡 熱量也很驚人

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥當勞3月將推出巨無霸漢堡「霸牛堡」（the Big Arch），號稱麥當勞有史以來最大也最勁爆的漢堡。美聯社
麥當勞3月將推出巨無霸漢堡「霸牛堡」（the Big Arch），號稱麥當勞有史以來最大也最勁爆的漢堡。美聯社

麥當勞3月將推出巨無霸漢堡「霸牛堡」（the Big Arch），號稱麥當勞有史以來最大也最勁爆的漢堡，熱量也非常驚人，一個熱量超過1千卡路里，幾乎是大麥克的兩倍，是麥當勞迄今熱量最高的漢堡；霸牛堡已在英國、加拿大瑞士等國家上市，獲得熱烈迴響，速食分析師看好霸牛堡在美國市場大受歡迎，預測將成為常駐菜單。

今日美國報（USA Today）報導，霸牛堡將於3月3日在美國開賣，限時供應，還未上市就以巨大尺寸引起注目，每一個霸牛堡有兩片四盎司牛肉和三片融化的白切達起司，配料也和其他麥當勞漢堡不同，除了生菜和酸黃瓜外，還有酥脆的洋蔥絲，再淋上霸牛堡專屬醬料，麥當勞官網將醬汁形容為「口味酸甜、口感如奶油般的醬汁，完美融合芥末、酸黃瓜和番茄的味道」。

霸牛堡的麵包是有芝麻和罌粟籽的麵包，麥當勞說這是「最麥當勞的麥當勞漢堡」。

霸牛堡的熱量也很驚人，根據英國麥當勞的菜單，霸牛堡的熱量高達1057卡路里，是一個580卡路里的大麥克的兩倍；霸牛堡在英國已成常駐菜單。

麥當勞在聲明中表示，開發霸牛堡這個新口味是為了回應消費者要求能有飽足感又能物有所值的有更多牛肉產品的需求。

霸牛堡已在英國、加拿大、德國、葡萄牙、法國和瑞士販售，麥當勞全球首席餐廳經驗長吉兒（Jill McDonald）在第四季度的法說會表示，他們約一年半前開始試賣霸牛堡，在多個市場獲熱烈回應，消費者對這款有飽足感的漢堡反應熱烈，霸牛堡既滿足他們對大份量食物的需求，又保留獨特的麥當勞風味，亮眼的銷售成績讓它成為英國麥當勞的常駐菜色，也鞏固麥當勞在牛肉漢堡市場中的地位。

麥當勞並未公布霸牛堡的售價，只表示每間分店決定售價，金額隨地區而不同；報導預估根據英國和愛爾蘭的售價並和國際市場比較，可能的金額為10至11元之間。

麥當勞並非唯一推出巨無霸漢堡的速食餐廳，漢堡王、Shake Shack和卡樂星（Carl's Jr.）都有超大漢堡。速食分析師卡利諾夫斯基（Mark Kalinowski）說，霸牛堡可能會大受歡迎並成為常駐菜單。

世報陪您半世紀

麥當勞 加拿大 瑞士

上一則

骨質疏鬆4隱藏跡象 醫師：3招維持健康骨密度

延伸閱讀

遊英國注意 沒電子旅簽禁登機入境 過境客也須辦ETA

遊英國注意 沒電子旅簽禁登機入境 過境客也須辦ETA
超值餐奏效 麥當勞上季營收年增10%優預期

超值餐奏效 麥當勞上季營收年增10%優預期
「麥克雞塊魚子醬套組」 麥當勞情人節限時免費送

「麥克雞塊魚子醬套組」 麥當勞情人節限時免費送
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

熱門新聞

蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

2026-02-23 14:31
好市多。路透

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

2026-02-24 09:15
8項屋主應知的稅務優惠，值得注意的是，有些為2026年調整內容，並反映了大又美法案（OBBB）的變更，將於2027年申報時適用。路透

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

2026-02-25 09:18
黑巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

2026-02-23 09:06
好市多賣有各式各樣的麵包。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

好市多皮塔餅掀搶購 華人配雜菜湯吃狂讚「有媽媽味」

2026-02-27 19:04
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

2026-02-23 10:18

超人氣

更多 >
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光