麥當勞3月重磅推出巨無霸漢堡 熱量也很驚人

麥當勞 3月將推出巨無霸漢堡「霸牛堡」（the Big Arch），號稱麥當勞有史以來最大也最勁爆的漢堡，熱量也非常驚人，一個熱量超過1千卡路里，幾乎是大麥克的兩倍，是麥當勞迄今熱量最高的漢堡；霸牛堡已在英國、加拿大 、瑞士 等國家上市，獲得熱烈迴響，速食分析師看好霸牛堡在美國市場大受歡迎，預測將成為常駐菜單。

今日美國報（USA Today）報導，霸牛堡將於3月3日在美國開賣，限時供應，還未上市就以巨大尺寸引起注目，每一個霸牛堡有兩片四盎司牛肉和三片融化的白切達起司，配料也和其他麥當勞漢堡不同，除了生菜和酸黃瓜外，還有酥脆的洋蔥絲，再淋上霸牛堡專屬醬料，麥當勞官網將醬汁形容為「口味酸甜、口感如奶油般的醬汁，完美融合芥末、酸黃瓜和番茄的味道」。

霸牛堡的麵包是有芝麻和罌粟籽的麵包，麥當勞說這是「最麥當勞的麥當勞漢堡」。

霸牛堡的熱量也很驚人，根據英國麥當勞的菜單，霸牛堡的熱量高達1057卡路里，是一個580卡路里的大麥克的兩倍；霸牛堡在英國已成常駐菜單。

麥當勞在聲明中表示，開發霸牛堡這個新口味是為了回應消費者要求能有飽足感又能物有所值的有更多牛肉產品的需求。

霸牛堡已在英國、加拿大、德國、葡萄牙、法國和瑞士販售，麥當勞全球首席餐廳經驗長吉兒（Jill McDonald）在第四季度的法說會表示，他們約一年半前開始試賣霸牛堡，在多個市場獲熱烈回應，消費者對這款有飽足感的漢堡反應熱烈，霸牛堡既滿足他們對大份量食物的需求，又保留獨特的麥當勞風味，亮眼的銷售成績讓它成為英國麥當勞的常駐菜色，也鞏固麥當勞在牛肉漢堡市場中的地位。

麥當勞並未公布霸牛堡的售價，只表示每間分店決定售價，金額隨地區而不同；報導預估根據英國和愛爾蘭的售價並和國際市場比較，可能的金額為10至11元之間。

麥當勞並非唯一推出巨無霸漢堡的速食餐廳，漢堡王、Shake Shack和卡樂星（Carl's Jr.）都有超大漢堡。速食分析師卡利諾夫斯基（Mark Kalinowski）說，霸牛堡可能會大受歡迎並成為常駐菜單。