匹茲堡「傳奇」三明治 現在其他4州也吃得到

匹茲堡「普里曼蒂兄弟」（Primanti Bros.）的烤牛肉三明治。美聯社

匹茲堡的「普里曼蒂兄弟」（Primanti Bros.）三明治是當地的標誌性美食和文化象徵，但現在不用到匹茲堡也能嚐到這個美味，賓州 以外的店正逐步開設，計畫每年開五間分店，目前大部分分店都在鄰近州，西維吉尼亞 、俄亥俄、馬里蘭和佛州 都有分店，普里曼蒂兄弟如今在五個州共41間店，逐漸成為東岸的連鎖名店，讓各地的人都能吃到匹茲堡的美味。

Islands報導，普里曼蒂兄弟的故事始於匹茲堡「橫排區」（Strip District），那裡有許多改裝的倉庫，以獨特的市場和國際美食聞名，是充滿活力的地區，1933年該區擠滿卡車司機和輪班工人，這也是普里曼蒂（Joe Primanti）選擇在那開餐車擺攤賣三明治的原因，如今看來也是明智的決定，不到一年他就賺到足夠的錢，在18街開設店面。

普里曼蒂兄弟三明治的精髓很簡單，厚厚的義大利麵包夾上自己選的烤肉，再鋪上普羅沃洛內起司（Provolone）、薯條、涼拌高麗菜和番茄。烤肉的傳統選擇是燻牛肉，但有多達24種選項，從經典的午餐肉如火腿、火雞肉到波蘭香腸和匹茲堡的調味肉餅都能選，當地人常爭論哪種配起來最好吃。

把配菜放在三明治上的靈感來自早期的勞工階級；傳說某年冬天一位卡車司機帶著多出來的馬鈴薯到店裡，想知道它們是否凍壞，普里曼蒂的表弟迪普里特（Joe DiPriter）當時正在店裡，他把馬鈴薯切片油炸後放到三明治上，後來演變成把涼拌高麗菜也堆在三明治上，讓卡車司機開車時單手就能食用。

橫排區的店是早期的唯一店面，1970年代匹茲堡居民帕特里諾斯（Jim Patrinos）將其買下，並在奧克蘭的大學區開了第二間分店，該間分店生意興隆，讓他在匹茲堡南區（South Side）和市中心的市場廣場（Market Square）開更多分店，1990年代後期更拓展至匹茲堡郊區和其他地區。

目前普里曼蒂兄弟三明治的大多數分店仍在賓州，其中多間店位於匹茲堡，機場內也有分店，讓那些一抵達或轉機的遊客可以立刻享用這個當地美味，匹茲堡西部和中部也有幾間分店，例如蘭開斯特（Lancaster）。

出了賓州雖然分店不多，但數量持續成長。截至今年年初，大部分賓州以外的分店都在鄰近州，西維吉尼亞有四間、俄亥俄兩間、馬里蘭州兩間，佛州羅德岱堡的兩間分店算比較遠的分店。