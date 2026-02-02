麵包店櫥窗擺滿糕點非好事 尤其在這時間

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by Pexels from Pixabay
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

你最喜歡的麵包店，貨架上擺滿了各種糕點，這看似是件好事，但其實並非總是如此；尤其是在快打烊的時候，架上少點糕點的狀況，其實更好。美食網站Tasting Table撰稿人西瓦克(Allie Sivak)就指出，如果一家麵包店，在快要打烊時，層架上仍擺滿了各式各樣麵包與糕點，那這意味你可能得小心兩件事：第一，這家麵包店的產品可能沒那麼好吃，因為銷售量不佳；其次，這些產品很可能已經因為長時間擺放在外而變得不新鮮了。

如果在打烊時，架上仍擺著滿滿噹噹的麵包與糕點，就能看出這家麵包店是如何控制烘焙量和處理剩餘糕點的；如果在打烊時仍擺滿了產品，這意味著這家麵包店計劃在隔天或接下來的幾天內，重新利用這些沒賣掉的產品，也就是說，他們可能會販售一些已經過了最佳食用期的糕點；另一方面，好的麵包店則是會精心計畫每天的烘焙量，好避免出現過多的剩餘，確保最受歡迎的糕點全部售罄，這樣你可以合理判斷，他們推出的麵包與糕點，都是新鮮製作的。

作為一名有在多加麵包店服務過的專業烘焙師和糕點師，西瓦克指出，對一個烘焙團隊來說，要保持甜點和糕點新鮮出爐的水準，並非易事；但根據西瓦克的經驗，在打烊前30分鐘或1小時，糕點櫃裡的存貨較少其實是件好事；西瓦克指出，他服務過最棒的麵包店，都會在烘焙下一批麵包之前，仔細清點架上剩餘數量；如果需要事先準備，他們則是會先冷凍像是餅乾麵糰或牛角麵包團等可以冷凍的食材。

這類精明的計劃，通常可以從臨近打烊時，幾乎空空如也的層架得到印證，意味這所有產品都是新鮮製作，且該商店有在努力減少浪費，而不是在打烊時把多餘的老麵團都扔掉；這做法對專賣千層酥皮和新鮮麵包的糕點店來說，尤其重要，因為這些產品如果在室溫下放置超過一天，就很容易變質。另一方面，蛋糕和鬆餅則相對容易保存，通常放在冰箱或密封容器中可以再保存一天。總而言之，最好的麵包店會在打烊前很久，就把新鮮出爐的餅乾、肉桂捲和其他甜點全部售罄。

