世界最佳餐廳Noma快閃洛杉磯 1500元入場券60秒完售

曾多次蟬聯「世界之最」美譽的丹麥 傳奇餐廳Noma，近日再次展現其強大的文化號召力。該餐廳即將於洛杉磯 展開快閃營運，儘管每人餐費高達1500元，但在開放訂位後，所有席次在短短60秒內便被一掃而空。

根據紐約郵報報導，由名廚瑞德澤皮(René Redzepi)領軍的Noma，預計於3月11日至6月26日在洛杉磯銀湖(Silver Lake)的一處秘密地點展開這場美食盛宴。為了維持神祕感，具體地址僅在顧客確認訂位後才會提供。瑞德澤皮今早在Instagram上向沒搶到座位的食客致歉，「對於嘗試預訂Noma洛杉磯分店的所有人，我們深感抱歉。訂位完售的速度比以往任何時候都快，簡直是『60秒閃電完售』。不過，請加入候補名單，因為仍可能會有人取消。」

這場訂位大戰讓不少饕客叫苦連天，有網友透露，為了搶位甚至同時開啟多個瀏覽器視窗嘗試。對於無法支付高昂餐費的平民美食愛好者，瑞德澤皮也提供了一個親民的替代方案。Noma於周一中午在洛杉磯東側的Courage Bagels開設了限時兩小時的「實驗廚房」，限量供應250份特製貝果，每份售價25元。根據Instagram的介紹，這款熱海鹽芝麻貝果，內餡搭配蠔菇並加入多種當紅食材，包括南瓜節(pumpkin bushi)、鹹味玫瑰軟糖、可食用花卉旱金蓮(nasturtium)以及帶有橙香的佛手柑。

即便只是短暫、縮小版的Noma體驗，也引發午餐時段的排隊熱潮，一名Reddit用戶形容這場快閃活動「名副其實的高度炒作」，有目擊網友表示，「我開車經過時不知道發生什麼事，但現場排隊的人潮至少有150人。」

儘管1500元的定價被部分社群媒體 評論者譏諷為「這座城市簡直瘋了」，但不到一分鐘便告罄的結果，證明了洛杉磯頂級消費群眾對這間北歐名店的狂熱。