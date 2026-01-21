我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州女子麥當勞等餐遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

美迎極寒冬季風暴 逾1.75億人恐面臨停電及交通中斷

世界第一餐廳Noma駐點洛杉磯 個人餐價曝光、訂位攻略看這裡

記者高婉珮 ／即時報導
世界第一餐廳「Noma」 CEO Peter Kreiner去年8月在台時，便透露2026年的洛杉磯駐點計畫。(Noma提供)
世界第一餐廳「Noma」 CEO Peter Kreiner去年8月在台時，便透露2026年的洛杉磯駐點計畫。(Noma提供)

曾5度於「世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」評選中拔得頭籌的丹麥新北歐料理傳奇餐廳「Noma」，正式宣佈將於今年春天前進加州洛杉磯，自3 月 11 日至 6 月 26 日，展開為期16週的「長期駐點（long-term residency）」計畫。

這次在洛杉磯的長期駐點，是由創辦人暨主廚 René Redzepi 帶領團隊，深入探索加州的自然風土，將太平洋、高山與荒漠的在地食材，透過「Noma」的廚藝與技術，轉化為基於洛杉磯風土的全新菜單。

René Redzepi 表示：「廣闊的太平洋、一月中旬依然堆滿農產品的農夫市集。在這裡，你可以早餐吃塔可，晚餐在小巷子裡吃泰式套餐；可以在購物商圈喝到瓦哈卡莫雷醬（Oaxacan mole），也可以凌晨兩點在韓國城喝到曾祖母級風味的泡菜湯。」他說：「能在這裡烹飪，是我的夢想。」

這場難得的盛宴，即將於美西時間1月26日上午9點正式開放訂位，但首要條件是必須在1月23日以前完成「Noma」的電子報訂閱，才能得到訂位管道。訂位時將有10分鐘的操作時間，建議準備備用支付方式，以防刷卡問題。

「Noma」在LA的套餐餐費每人1,500元美金，費用已包括餐費、飲品、服務費與稅金，且必須在預約時全額付清。訂位成功的賓客若需取消，僅限於用餐前四周申請，且需扣除4%的行政費用；訂位完成後，不得更改時間或轉讓他人。

除了商業訂位，「Noma 」也展現深耕在地的誠意，特別設立「餐飲同業桌（Industry Table）」邀請25歲以下的年輕從業人員免費參與，並將商業訂位收入（不含稅及退款）的1%，捐贈給在地學校，推廣健康校園飲食計畫。

▲ 影片來源：Instagram＠nomacph（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洛杉磯

上一則

紐約這家幼稚園教揉麵團代替玩黏土 大人也紛紛報名

延伸閱讀

「沉默的道釘」華工精神 再現加州鐵路博物館

「沉默的道釘」華工精神 再現加州鐵路博物館
車不開如何省保費？停保小心被DMV罰更多

車不開如何省保費？停保小心被DMV罰更多
打破都會迷思 城市生活品質佳 舊金山全加州最宜居

打破都會迷思 城市生活品質佳 舊金山全加州最宜居
國會選區畫分提案 共和黨促最高院阻止

國會選區畫分提案 共和黨促最高院阻止

熱門新聞

上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

2026-01-14 10:23
隨著馬年春節臨近，美國的好市多年貨也熱鬧上架。 馬年裝飾示意圖，非新聞事件圖。(中新社)

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

2026-01-16 19:58

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元