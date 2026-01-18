我的頻道

甜椒可預防超級流感 這顏色的最有效

甜椒可預防超級流感 這顏色的最有效

甜椒。Image by Kai Pilger from Pixabay
甜椒。Image by Kai Pilger from Pixabay

「超級流感疫情席捲美國，病例人數急速攀升，專家說雖然每年接種疫苗是預防流感病毒的最佳方法，但膳食也能改善免疫系統，特別是富含維生素C的食物，而這類食物除了柳橙，甜椒的維生素C也很多，其中又以紅甜椒最多，維生素C的含量比青椒高出60%。

每日郵報（Daily Mail）報導，所有顏色的甜椒都富含維生素C和抗氧化劑，這些成分已被證明可以降低發炎和增強免疫細胞作用，但紅甜椒的維生素C最多。

甜椒的顏色代表成熟程度，青椒最不熟、紅甜椒成熟的時間最長。波士頓的營養師萊頓（Kara Lydon）說，就整體營養價值而言，紅甜椒通常名列前茅，因為成熟時間最長，所以含有最多抗氧化劑，更長的成熟時間也提高了紅甜椒的維生素A和C的含量。

一項刊登在「國際營養學中的食品科學」期刊（International Journal of Food Science in Nutrition） 研究指出，紅甜椒的維生素C含量比青椒多60%，一杯切碎的紅甜椒丁含有約200毫克的維生素C，幾乎是柳橙含量的三倍，相當於每日建議攝取量的169%。

甜椒還有辣椒紅素（capsanthin）、紫黃素（violaxanthin）、葉黃素（lutein）、槲皮素（quercetin）和木犀草素（luteolin）等抗氧化劑，是保護細胞免受自由基攻擊的化合物。

要注意的是，烹飪方式會影響甜椒中維生素C和抗氧化劑的含量。芝加哥的營養師米哈爾奇克（Maggie Michalczyk）說，水煮和高溫烹煮會讓甜椒流失維生素和抗氧化劑，蒸和炒是能防止水溶性維生素如維生素C流失的兩個好方法。

米哈爾奇克說，紅甜椒也是脂溶性，維生素會在脂肪和油脂中溶解，所以她建議用富含omega-3的特級初榨橄欖油翻炒。

若想把甜椒做成一道菜，萊頓說可以在甜椒中塞入精瘦蛋白質如碎火雞肉、雞肉或魚肉，或富含纖維的澱粉如糙米和藜麥，也可以加入食物脂肪如起司或酪梨，就能做成營養均衡又有飽足感的一道菜。

流感 疫情 疫苗

