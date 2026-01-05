我的頻道

馬杜洛搭機赴曼哈頓法院出庭…今日你應知道5件事

彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉

紐約台式餐廳攜手卡茲熟食店 打造煙燻牛肉餃

世界新聞網／輯
煎餃。示意圖。Image by takedahrs from Pixabay
煎餃。示意圖。Image by takedahrs from Pixabay

紐約台式煎餃店Mimi Cheng's和卡茲熟食店（Katz's Delicatessen）跨界合作，攜手推出煙燻牛肉煎餃（pastrami Reuben dumplings），這款創意料理1日開賣，只在1月限時供應，想嚐嚐這個經典紐約味美食的人動作要快。

Time Out報導，煙燻牛肉煎餃只在Mimi Cheng’s位於東村的店獨家販售，一份六顆售價17.45元，值得細細品味，也很適合拍照後上傳社群媒體

這款跨界美味將卡茲熟食店的經典傳奇煙燻牛肉三明治化身水餃的口味；在餃子皮內包入手工切片燻牛肉、融化的瑞士起司和自家醃製的德式酸菜，再煎到底部酥脆、頂部軟嫩，搭配卡茲的老闆戴爾（Jake Dell）特製的熟食店風格沾醬，旨在保留令人熟悉的魯本三明治風味，但又不會掩蓋餃子本身的美味。

Mimi Cheng’s長年以來都以巧妙、具有城市特色的合作聞名，自2014年開業以來，鄭氏姐妹漢娜（Hannah）和瑪麗安（Marian）憑著以新鮮的當地食材製成的台式水餃和勇於嘗試的精神，累積一票死忠顧客，起司漢堡口味的水餃讓她們聲名大噪，季節性和融合不同文化的特色餐點也成為她們店內特色的一部分。

名店卡茲熟食店無須多做介紹，這間紐約的百年名店可說是紐約美食的活歷史，以店內堆得如山高的煙燻牛肉三明治、戴紙帽的切肉師傅和牆上掛滿的名人照片而聞名。

如果曾認為紐約美食就是由各種混搭、移民文化和極致來定義，那這款煙燻牛肉煎餃就是最好的證明，限時供應的夢幻聯動美食只販售到本月底，想嘗試者千萬別錯過。

