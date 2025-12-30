向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
紐約市Zabar's雜貨店讓即將走入歷史的地鐵卡重獲新生。(路透)
紐約市Zabar's雜貨店讓即將走入歷史的地鐵卡重獲新生。(路透)

紐約市一家雜貨店讓即將走入歷史的地鐵卡重獲新生。隨著這張深受喜愛的塑膠卡將停止使用，數以千計熱愛糖霜餅乾的通勤族擁至上西區Zabar's雜貨店，搶購這款可吃的復刻版。

隨著紐約人對大蘋果即將消失的地鐵標誌日益懷念，Zabar's的香草味地鐵卡餅乾供不應求。

36歲的亞當斯（Kurt Adams）在早晨買杯咖啡時，從櫃檯抓起餅乾說，何不買來當做紀念？這位華盛頓高地（Washington Heights）居民表示，早在今夏就預料實體地鐵卡將被淘汰，在MTA撤走那些曾隨處可見的售票機之前，他便提前收藏了一張。亞當斯說，他把這張末代地鐵卡鎖在家中保險箱裡，而這張可以吃的「或許會將它冷凍保存」。

這家有90年歷史的雜貨店，自10月24日宣布成為MTA合作夥伴之一，以美味點心向即將退場的塑膠卡致敬以來，地鐵卡餅乾便迅速銷售一空。

雖然其他商家如Carvel蛋糕店與貢茶（Gong cha）也參與了這項計畫，但似乎沒有任何商品能比得上Zabar's覆著糖霜地鐵卡標誌的簡單餅乾。

Zabar's每周售出高達一千塊長方形地鐵主題餅乾，其中約八成是印有經典藍黃色卡片的圖案。

這家雜貨店還販售Cardvaark餅乾，Cardvaark曾被構想為90年代新推出的地鐵卡吉祥物，但最終未能問世；而這款餅乾的銷量也遠不及印有超知名塑膠卡的餅乾。

Zabar's總經理高德沙因（Scott Goldshine）表示，顧客一進門便滿面笑容地問：「你們有地鐵卡餅乾嗎？」；他們通常買5塊就心滿意足，而餅乾確實美味，且完全像張地鐵卡。

這款售價3.98元的餅乾推出後，每天總在數小時內便售罄，迫使高德沙因必須分批補貨。這位雜貨店老闆預期，隨著12月31日最後一批地鐵卡銷售日逼近，需求將持續攀升，因此已提前大量下單以因應搶購潮。

他說，一開始他吃過苦頭，因為無法補貨，但現在他學乖了，將確保貨架永不空缺。他已告知烘焙坊，當他需要幾百個餅乾時，不准說「不」。

部分顧客因懷舊而對地鐵卡餅乾感興趣，有人更將這款甜食稱為「收藏品」。紐約交通博物館策展人夏皮羅（Jodi Shapiro）說，他的同事數周來試圖購買Zabar's的餅乾，卻始終空手而返。

好消息是，因餅乾人氣高漲，高德沙因正考慮將其列為店內的常駐商品。他說，照這銷售速度，只要持續進貨，它們就會持續賣光光。

