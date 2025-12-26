不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

我的頻道

世界新聞網／輯
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(記者徐兆玄／攝影)
台灣知名糕餅鳳梨酥是不少觀光客必帶的伴手禮之一，小紅書網友「千層酥」分享「從台灣背回來的超全鳳梨酥測評」，發文者一次試吃多家人氣品牌，從口感、餡料纖維感到外殼香氣逐一比較，吸引多國網友留言跟買、詢問「本地人都買哪家」，也帶出「鳳梨酥太甜太膩」的兩派評價。

「千層酥」首先試吃「微熱山丘」，購入鳳梨酥、蘋果酥與香蕉餅乾，直言香蕉餅乾最驚喜，香氣還原、酥鬆甜香「一吃停不下來」。至於鳳梨酥與蘋果酥帶微酸、份量偏大，但鳳梨內餡纖維感明顯，外殼香氣不足、口感偏乾，略有噎口感受。相較之下，「小潘」鳳凰酥被評為全場第一，蛋黃與鳳梨風味融合平衡、外殼最軟且仍吃得到纖維層次，口感豐富。

在傳統派代表上，「舊振南」被形容外殼最厚、餅香最濃，層次感突出，但內餡偏純醬狀、纖維感不明顯，屬經典鳳梨酥路線；「佳德」的鳳凰酥與鳳梨酥同樣受青睞，其中鳳凰酥被點名更勝一籌，蛋黃味十足、咸甜平衡，兩種口味的內餡都帶些微鹹，鳳梨甜香清楚、層次豐富。「奇美」則被封為「愛吃鳳梨的人請選它」，外殼薄、幾乎一口咬到滿滿鳳梨餡，風味濃郁、纖維感強，宛如吃新鮮鳳梨。另有加碼的大友食品芋頭流心酥，芋頭餡濃郁、蛋黃香足，發文者打算微波加熱嘗試「流心」口感。

綜合個人口味，「千層酥」給出排名「小潘>佳德≈奇美>舊振南>微熱山丘」，並提醒別一次吃太多，否則甜膩感會上來，「狂喝茶」之餘甚至想靠炸雞解膩。

留言區也延伸出更多在地與回購討論，有網友直指「小潘裸裝更好吃」，也有人詢問「本地人會買哪個」，獲回覆點名佳德。同時也出現不同聲音，部分人覺得鳳梨酥「好甜膩」、油皮吃不下，甚至表示「喜歡但不會回購」。此外，還有人提到其他品牌如犁記、俊美與「流心芋頭要吃三統」等補充清單。

鳳梨酥 小紅書

