Yelp選出2025全美100最佳拉麵店 這些值得專程前往

拉麵。Image by ally j from Pixabay

寒冬季節最適合來碗暖心暖胃的拉麵，而餐廳、商家評價平台Yelp知道在哪裡找到它們。

Food and Wine網站報導，Yelp近日公布了全美最佳拉麵店排行榜，入選名單果然令人垂涎。在這份100家餐廳的名單中，從紐約州長島 到加州洛杉磯 ，可找到風味醇厚的湯底、精心烹煮的配料，以及脫穎而出的名店。

洛杉磯的Bincho登上榜首，憑著對細節的極致表現與美味的叉燒雞肉、豬肉征服Yelp用戶。其誘人菜單包含風味濃郁的柚子風味地雞、叉燒及手工拉麵；顧客更稱讚湯底堪稱頂級水準。主廚Toshiro Tatami曾任職於知名拉麵名店「辻田」（Tsujita）。

儘管日本擁有數萬家拉麵店，美國在地的創新風味同樣值得探索。從基礎說起：拉麵湯底主要分為三大風味：醬油、鹽味與味噌，以豬骨熬製的豚骨湯則自成一派。Yelp這份報告涵蓋上述四種湯底，更收錄創新風味，從加州Mazera（第6名）的豆醬湯底，到佛州傑克遜維爾Umami Curry & Ramen（第4名）的咖哩湯底。

Yelp趨勢專家路易斯（Tara Lewis）指出，本年度榜單揭示了美國拉麵界的最主流趨勢，從混搭食材到無湯底的乾拌拉麵，產業規模已達16億元且持續成長。

為建立此項排名，Yelp分析全美拉麵店家資料，並依據評論數量、正面評價及其他評審標準進行評選；與所有Yelp排名相同，獲選店家必須通過衛生評分標準。

值得專程品嚐的拉麵

緊隨Bincho拉麵之後的是另一間粉絲最愛、位於東岸的店家。長島名店Youta拉麵（第2名）去年曾榮登榜首，其「奢華」濃郁湯頭與採用新澤西Sun製麵廠「彈牙」麵條的組合廣受歡迎；叉燒肉、蔥花與自製黑蒜油更添風味。

名列第3、位於加州普安那公園（Buena Park）的Sushi Mura亦值得一訪，菜單從日式咖哩拉麵到辛辣的哈瓦那辣椒（Habanero）味噌拉麵。Yelp用戶最推的是以熬煮逾16小時的湯底澆上煙燻蒜油的「黑拉麵」，已成為吸引遊客的最大亮點。

值得細品的趨勢

這些排名頂尖的拉麵店有些共同特質，如細火慢燉的湯底使風味更濃郁、質地更滑順，在Youta拉麵與Ramen Ebisu（第5名）等店皆可見。

評論者更青睞突破傳統的創意料理，辛辣味噌拉麵、乾拌拉麵、擔擔麵、素食拉麵及混搭風格日益風行。紐約長灘的Sherry Blossom（第7名）以羽衣甘藍麵條與純素湯底贏得口碑，邁阿密的Good Chef（第9名）則推出韓式風味拉麵。

無湯的乾拌拉麵，以濃郁醬汁包裹麵條，人氣正逐漸攀升。印第安納州哥倫布的Ramen Alley（第10名）便供應乾拌拉麵，厚實麵條拌以醬油芝麻醬，加入特製魚粉提升鮮味。

無論正規劃旅程，或僅想在當地城市發掘新美食，Yelp數百萬評論者匯聚的推薦清單，藏著令人垂涎、值得探索的選項。全美100最佳拉麵店完整名單請見https://www.yelp.com/article/top-100-ramen-spots-2025