華人在這連鎖超市買到罕見日式吐司 老饕推多種吃法

快訊

世界新聞網／輯
網友分享超市吐司。（取材自pexels.com@Elviss Railijs Bitāns）
小紅書網友「Lychee Girl」近日分享在連鎖超市 Whole Foods 意外買到「Japanese Milk Bread（日式牛奶吐司）」的經驗，引發華人社群熱議。「Lychee Girl」表示原本只是採買蔬果，卻在麵包區角落看到熟悉的日式吐司，因自己曾手作過、深知高含水吐司難度，當下「眼前一亮」立刻入手。

「Lychee Girl」形容開封後淡淡奶香撲鼻、甜度恰到好處，入口柔軟帶麵香回甘，與偏甜的布里歐修不同，不會膩口；也比法棍、恰巴塔等乾硬麵包更易入口，直接吃就很滿足，搭配雞蛋、酪梨或花生醬都合拍，尤其適合做日式雞蛋三明治當早餐。

留言區評價呈現兩極。支持者大讚「淡淡香甜、有嚼勁」、「不用加熱就好吃」，有人說過去只能在亞洲超市買到類似口感，如今在美國主流超市即可隨手購入，便利度大增；也有網友分享用來做 French toast、法式吐司「味道絕了」，浸蛋液後仍能保持中間蓬鬆、不易糊爛。不少人回報已買到或準備衝一波，甚至有人稱「兩天就能吃完一包」，連家中狗狗也愛吃，顯示其受歡迎程度。

但也有消費者認為此款吐司「口感一般」，認為與 6.99 美元的價格相比性價比不高，或同價位寧可選擇歐式麵包；另有網友表示吃不習慣、覺得偏升糖或熱量高，擔心不夠健康。「Lychee Girl」則回應，日式牛奶吐司本身含水量高、製作成本不低，因而價格相對偏貴；也提醒若覺得風味清淡，可稍微烘烤提升香氣。

