這家連鎖海鮮餐廳 食物上桌前得通過實驗室檢測

色香味俱全的海鮮料理讓人食指大動，但品質不佳或處理不當的海鮮有食物中毒的風險，到陌生的餐廳點海鮮時可能會擔心變質或重金屬汙染，不過連鎖海鮮餐廳Legal Sea Foods透過自家實驗室仔細檢測食材，贏得好品質的名聲。

Tasting Table報導，Legal Sea Foods自1960年代開始營業至今，甚至曾在多屆總統就職典禮上供應經典的蛤蜊巧達濃湯。主打「不新鮮就不是Legal」，對新鮮度與品質的堅持讓這家餐廳顯得與眾不同，菜單上每樣海鮮來源都是公開透明，優先選擇在地捕撈和捕撈方式最安全的國家出產的海鮮。

新鮮是確保品質的第一步，而第二步則是獨立檢測。紐約時報 報導，Legal的海鮮在處理過程中會持續量測溫度，確保維持在低溫，還會檢測魚獲中的細菌、組織胺和毒素濃度，讓顧客能安心地用餐。

2023年，Legal Sea Foods像許多受到新冠疫情 衝擊的餐飲業者一樣，開始跨足網路商店，以滿足偏好外送的顧客。這項決定開啟新的安全標準，因此該品牌宣布打造佔地3萬平方英尺的創新中心，其中包含獨立的品管場所。Legal表示，他們發現需要一個更現代化的空間，兼具效率、速度和確保餐廳食材品質並能導入電商 領域，換句話說，因為這家連鎖品牌不斷成長，品管設施也需要與時俱進。

對顧客而言，這代表不論到餐廳用餐或叫外送都能相信Legal的餐點。因為Legal有連鎖餐廳品牌裡一流的兒童餐，因此品質標準對許多家庭來說格外重要，Legal對此也十分重視。政府機關並未要求餐廳需要獨立實驗室檢測，但Legal Sea Foods始終致力於供應安全檢測遠超過國家標準的優質海鮮。