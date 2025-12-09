我的頻道

快訊

黎智英女兒投書：北京再不釋放 父親將成自由烈士

傳中國將限制H200進口 推動本土晶片與Nvidia競爭

麥當勞新推限量快樂餐 主打酸黃瓜風味薯條

編譯周靜芝/即時報導
麥當勞即日起推出全新限量、成人版「鬼靈精」快樂餐。美聯社
麥當勞即日起推出全新限量、成人版「鬼靈精」快樂餐。美聯社

聖誕動畫電影「鬼靈精」（Grinch）再度降臨金色拱門。為滿足節日懷舊情懷，麥當勞從蘇斯博士（Dr. Seuss）1957年的童書「鬼靈精」中汲取靈感，即日起推出全新限量、成人版快樂餐。

紐約郵報報導，這位綠毛怪的「邪惡餐飲」主打全新菜單：蒔蘿酸黃瓜風味薯條，首度登陸美國市場。

根據新聞稿描述，「鬼靈精」在其Crumpit山上用皺巴巴的便條紙上寫道「這是我的餐點，我與麥當勞合作絕非出於善心」。

麥當勞美國行銷與顧客體驗長布蒂柯佛（Alyssa Buetikofer）在聲明中指出，「鬼靈精」套餐2024年在加拿大推出時大獲成功，因此理當將其引進美國。

經典麥當勞薯條附有蒔蘿酸黃瓜調味的鹽，顧客可將薯條與調味粉倒入袋中搖勻，調製出風味獨特的組合。這款酸黃瓜風味薯條可搭配巨無霸漢堡或10塊麥克雞塊，加上中杯飲料，構成整份套餐。

「鬼靈精」還對快樂餐「動了手腳」，在隨餐附送的襪子上，有他的親筆塗鴉。襪子共有紅、藍、黃、綠四種配色，可充當臨時聖誕襪。

「鬼靈精」在便條上還寫道「我看見此一良機，趁著佳節用混亂的美味惡搞一下你們所喜愛的餐廳」，「儘管來享用我的餐點，歡迎讓節日變得更精彩」。

麥當勞表示，「鬼靈精」套餐價格因地區而異，將於指定門市限時供應，售完為止。

