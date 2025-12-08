登陸紐約的蜜雪冰城 憑什麼讓門店數超過麥當勞

以霜淇淋和飲品聞名的蜜雪冰城（Mixue Ice Cream & Tea），目前在全世界擁有多達5萬3千間分店，超越麥當勞的4萬3500間。美聯社

以霜淇淋和飲品聞名的蜜雪冰城 （Mixue Ice Cream & Tea），目前在全世界擁有多達5萬3千間分店，超越麥當勞 的4萬3500間，今年更進軍美國市場，首間門市將落腳紐約堅尼路。蜜雪冰城在全球的快速擴張反映了其強大的供應鏈、藉加盟模式壯大及病毒式行銷，也體現創辦人張紅超一開始決定以15分價格的冰淇淋贏得精打細算消費者的心的魄力。

財星雜誌（Fortune）報導，1997年當時還是大學生的張紅超向祖母借了點錢，在河南開了一個小刨冰攤；30年後，張紅超和目前擔任蜜雪集團首席執行官的弟弟張紅甫兩人個別身價達82億元。蜜雪冰城今年3月正式在港交所掛牌上市，募資總額約4.5億元，是香港 今年上半年第五大上市案，超額認購超過5千倍。

蜜雪冰城的店面醒目好認，發光的標誌和大紅的店面在香港的主要購物區裡很是吸睛，而店內菜單上的價格一樣吸睛，一杯珍珠奶茶2.06元、霜淇淋一支64分，比麥當勞蛋捲冰淇淋的1.09元還便宜。

蜜雪冰城近年來的確累積大量財富，今年上半年營收達到20億元，比去年同期多了40%，淨利潤達3.7億元，雖然和麥當勞今年第一季的淨利潤19億元相比微不足道，但比前一年多了44%。

蜜雪冰城隨著不斷擴張也面臨原物料短缺的困境，使得張紅超開始直接向農民和生產者購買原料，2012年成立中央工廠，之後接續設立倉儲物流中心和冷鏈物流，可以向分店配送新鮮草莓和芒果丁等原料，降低中間人成本，幫助蜜雪冰城維持低價和產品新鮮度。

原料製造商和供應商間的緊密合作，讓蜜雪冰城擁有競爭者難以複製的成本優勢。向加盟商銷售設備和原料的加盟模式也為集團帶來了豐厚利潤。同時販售甜點和飲品讓蜜雪冰城和只賣飲品的競爭者與眾不同，歐睿國際（Euromonitor International）亞太食品觀察經理法齊拉（Emil Fazira）說，甜點是亞太地區和東南亞成長最快的產品類別之一。

蜜雪冰城的行銷手法也很獨特，中國的門市在販售收據上印連載小說，講述吉祥物「雪王」的冒險故事，引發全國性熱潮；海外門市則透過遊戲和獎品與消費者互動，例如馬來西亞有遊戲實況主參加挑戰，在45秒內喝完一杯薄荷檸檬水。

展望未來，蜜雪冰城計畫拓展旗下咖啡品牌，並收購了鮮啤品牌「福鹿家」53% 的股權，正式進軍酒精飲品領域，售價當然一樣親民，現打鮮啤一罐1.11元。