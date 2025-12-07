全美最古老海鮮餐廳 菜單近200年都沒變

牡蠣。Image by Patou Ricard from Pixabay

自詡為美國歷史最悠久且持續營業的餐廳「聯合牡蠣屋」（Union Oyster House），位於波士頓 聯合街的古蹟「自由之路」（Freedom Trail）上。該州薩德伯里（Sudbury）的The Wayside Inn雖聲稱年代更久遠，卻曾多次歇業。聯合牡蠣屋最初於1826年以Atwood & Bacon之名開業，當時該建築已有75年以上歷史。

Foodie網站報導，這棟位於聯合街41-43號的建築與美國歷史緊密相連。革命前夕，進口商卡彭（Hopestill Capen）曾在一樓販售流行服飾；全美最老的報紙「麻薩諸塞諜報」（The Massachusetts Spy）則在二樓印刷。而在南北戰爭之前數十年，這棟建築已轉為現今餐廳形態；半圓形吧檯前，牡蠣以大盤盛裝，供應喜好此美味的社會大眾。19世紀至20世紀初，東北部牡蠣產業蓬勃發展，聯合牡蠣屋順勢趕上潮流。

歷年來政治人物頻繁光顧，參議員韋伯斯特（Daniel Webster）總以白蘭地和水佐餐，一次連吃數盤牡蠣；據傳甘迺迪總統（JFK）更愛在此閱讀周日報紙。麻州不乏歷史悠久的餐廳，如百年的George's Coney Island熱狗店，但聯合牡蠣屋至今仍以近兩百年前的傳統方式，持續為顧客供應海鮮。

今日的聯合牡蠣屋

時至今日，聯合牡蠣屋的菜單仍以豐盛海味為主。無論是開胃菜雞尾酒蝦、龍蝦卷、魷魚圈、蛤蜊或貽貝、新英格蘭 濃湯、鱈魚或鮭魚，皆能以多樣形式呈現。當日漁獲則依市價供應，可詢問服務生最新鮮的選擇。甜點亦不容錯過，有蘋果奶酥、波士頓派等新英格蘭經典。當然更不能遺忘餐廳招牌海鮮，種類繁多的生蠔，每份皆以六個為單位。

該餐廳在旅遊網站TripAdvisor獲得4.5星評價，顧客稱讚所有海鮮的鮮度與風味；其中一位表示，該餐廳歷史悠久，是絕佳造訪地，室內裝潢典雅、別具風情。Yelp平台上的網友則表示，其氛圍既彰顯建築的悠久歷史，又不致令人感覺緊迫或不適。值得注意的是，二樓設有甘迺迪總統最愛的專屬包廂。Google評論提到，聯合牡蠣屋無疑鎖定觀光 客群，但這並未影響其優質餐點與合理價格。